В Подмосковье обнаружили угнанную машину застреленной пенсионерки Филанович

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Позже выяснилось, что одна из них — владелица завода ТИАЛ 64-летняя Светлана Филанович, а две другие — её 67-летнии подруги — сёстры-близняшки. Предварительно, женщин застрелили ещё 5 февраля. Преступники также вынесли из дома драгоценности, документы и угнали автомобиль.
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