Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Подмосковье обнаружили угнанную машину застреленной пенсионерки Филанович

В Подмосковье обнаружили угнанную машину застреленной пенсионерки Филанович

07 февраля 2024, 18:08
Фото: iStock/djedzura

Фото: iStock/djedzura

Угнанную машину убитой в Подмосковье пенсионерки Светланы Филанович обнаружили в 37 километрах от места убийства, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, 7 февраля в частном доме в подмосковной деревне Свитино обнаружили трупы трёх жестоко убитых пенсионерок.

Позже выяснилось, что одна из них — владелица завода ТИАЛ 64-летняя Светлана Филанович, а две другие — её 67-летнии подруги — сёстры-близняшки. Предварительно, женщин застрелили ещё 5 февраля. Преступники также вынесли из дома драгоценности, документы и угнали автомобиль.


Угнанная машина Филанович была обнаружена в 37 километрах от места убийства. Преступников продолжает разыскивать полиция.

Читайте также:

Неизвестный убил трёх пенсионерок в частном доме в Подмосковье

Пенсионерок в Подмосковье могли убить из-за бизнеса одной из них

В центре Петербурга молодой отморозок избил и ограбил 71-летнюю даму - видео
#подмосковье
#угон
#убийство
#пенсионерка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Крыму отца-педофила приговорили к 20 годам колонии
Суд в Крыму приговорил к 20 годам колонии отца, насиловавшего старшую дочь
07 февраля 2024, 18:41

Фото: iStock/juriskraulis

Суд вынес приговор крымчанину, который на протяжении 11 лет насиловал старшую дочь, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
По информации следствия, крымчанин совершал сексуальные преступления в отношении своей старшей дочери на протяжении 11 лет. На момент первого преступного деяния в отношении ребёнка, девочке исполнилось семь лет. Рассказала о случившемся она только тогда, когда достигла совершеннолетия и переехала от своих родителей.

При этом, после того, как из дома уехала старшая дочь, отец-педофил переключился на 10-летнюю младшую дочь.

«Судом 40-летний житель Красноперекопска признан виновным и приговорен к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы после отбытия наказания на срок 2 года», — сообщили в крымском Следственном комитете.

Читайте также:

В Петербурге мужчина три месяца развращал 12-летнего подростка

Дед Мороз-педофил пытался похитить мальчика в отделении банка

В Подмосковье педофил скончался в полиции спустя 10 минут после задержания
#крым
#педофилия
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный Минздрав сообщил о 15 пострадавших в массовой аварии на трассе «Дон»
07 февраля 2024, 18:37

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В массовой аварии с участием 29 автомобилей на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье пострадали 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«По предварительной информации, в результате ДТП на трассе М-4 пострадали 15 человек. Из них восемь были осмотрены врачами на месте и от госпитализации отказались. Ещё семерых доставляют в стационары Московской области. На месте происшествия продолжают работать бригады скорой помощи и Территориального центра медицины катастроф», – сообщили «Интерфаксу» в ведомстве.
Ранее в Главном управлении МВД России по Московской области информировали, что массовая авария с участием 29 автомобилей произошла в среду днём на 86-м километре трассы «Дон». По сведениям ведомства, погиб один человек, ещё трое пострадали.

В Московский регион пришёл циклон «Ольга», который принес сильные снегопады. Согласно прогнозам, в среду может выпасть около четверти месячной нормы осадков. Метель продолжится до середины ночи четверга.

Читайте также:

На трассе «Холмогоры» произошло 11 аварий с участием более 20 автомобилей

Более 20 машин столкнулись на Ярославском шоссе в Подмосковье

В массовом ДТП в подмосковном Ступино погиб человек
#подмосковье
#московская область
#минздрав мо
#трасса
#дтп
#авария
#автомобили
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На трассе «Холмогоры» произошло 11 аварий с участием более 20 автомобилей
07 февраля 2024, 18:24

Фото: телеграм-канал ГУ МВД РФ по МО

На трассе М-8 в городском округе Пушкино зафиксирована серия автоаварий. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«На 40-м и 51-м км автодороги М-8 «Холмогоры» произошло сразу 11 ДТП. По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждено более 20 транспортных средств», – сказали в пресс-службе подмосковном главке.
Водителям рекомендовали учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось о массовой аварии на 86-м км трассы «Дон» в городском округе Ступино. Там одновременно столкнулось 29 автомобилей.

В Московский регион пришёл циклон «Ольга», который принес сильные снегопады. Согласно прогнозам, в среду может выпасть около четверти месячной нормы осадков. Метель продолжится до середины ночи четверга.

Читайте также:

Более 20 машин столкнулись на Ярославском шоссе в Подмосковье

В массовом ДТП в подмосковном Ступино погиб человек

В Москве задержали 19 водителей, устроивших дрифт на замёрзшей реке
#дтп
#авария
#трасса
#пушкинский округ
#мвд московской области
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Одинцове загорелся автобус
07 февраля 2024, 17:30

Фото: пресс-служба Мособлжилспаса

Автобус загорелся на стоянке в деревне Малые Вязёмы Одинцовского городского округа, пожар потушили работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«Информация о возгорании поступила дежурному Службы спасения 112 рано утром в среду, 7 февраля, на место немедленно выехали пожарные. По приезде они увидели, что автобус объят пламенем и огонь может перекинуться на восемь припаркованных рядом машин», — говорится в сообщении.
Пожарные начали тушить огонь и вскоре смогли ликвидировать открытое горение. В ходе инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Московской области началась проверка готовности лесопожарных станций к весенне-летнему сезону. Под особым контролем состояние техники и инвентаря.

Читайте также:

В Подмосковье двухлетний ребёнок запер маму на балконе

Подмосковные спасатели помогли врачам в транспортировке пациента с излишним весом

Подмосковные спасатели вскрыли квартиру, в которой были заперты дети
#одинцовский городской округ
#пожар
#автобус
#мособлпожспас
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье двухлетний ребёнок запер маму на балконе
07 февраля 2024, 17:16

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Двухлетний ребёнок случайно запер свою маму на балконе их квартиры на третьем этаже дома в деревне Красный Балтиец Можайского городского округа. На помощь женщине пришли спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.

«Звонок от женщины поступил в службу спасения около пяти часов вечера. Женщина рассказала, что ребёнок запер её на балконе и она никак не может вернуться в квартиру. По счастью, у неё оказался с собой мобильный телефон, и она смогла обратиться за помощью», — говорится в сообщении.

Когда спасатели прибыли на место, у квартиры они столкнулись с отцом семейства, который не мог открыть входную дверь ключом, так как она была закрыта за щеколду. Из-за запертой двери доносился детский плач.

Спасатели в присутствии полиции вскрыли входную дверь, вошли в квартиру и впустили женщину с балкона. Медицинская помощь ей не понадобилась.

Читайте также:

Подмосковные спасатели помогли врачам в транспортировке пациента с излишним весом

Подмосковные спасатели вскрыли квартиру, в которой были заперты дети

В Кашире спасатели патрулируют Оку на судне на воздушной подушке

#можайск
#спасатели
#происшествие
#ребёнок
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ пострадали два человека
07 февраля 2024, 17:07

Фото: iStock/VGI

В результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ ранения получили два человека, об этом сообщил Telegram-канал 112.
По информации СМИ, в результате обстрела Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины ранения получили двое мужчин. В настоящий момент им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Также известно, что украинские войска нанесли удар по мирному российскому городу при помощи реактивной системы залпового огня «Вампир». ВСУ выпустили по городу семь снарядов.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал об угрозе ракетной опасности.

«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал глава Белгородской области в своём Telegram-канале.

Читайте также:

Гладков: Три белгородских посёлка остались без света после обстрела ВСУ

Старовойт: Житель Курского села получил контузию в результате обстрела ВСУ

Беременная женщина погибла при обстреле пекарни в Лисичанске
#белгород
#обстрел
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Более 20 машин столкнулись на Ярославском шоссе в Подмосковье
07 февраля 2024, 16:39

Фото: iStock/Aleksei Andreev

На Ярославском шоссе в Подмосковье произошло массовое ДТП, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, в результате аварии столкнулись более 20 автомобилей. Также сообщается, что несколько человек пострадали, однако, их точное количество и степень тяжести травм пока не сообщается.

Ранее страшно дорожно-транспортное происшествие случилось в на трассе М-4, в районе города Ступино. Там в аварии столкнулись 27 автомобилей. В результате ДТП один человек погиб, ещё троим потребовалась медицинская помощь.

В московском регионе продолжает бушевать циклон «Ольга». Движение на дорогах столицы и области сильно затруднено.

Читайте также:

В массовом ДТП в подмосковном Ступино погиб человек

В Москве задержали 19 водителей, устроивших дрифт на замёрзшей реке

В Югре пьяный полицейский устроил ДТП, в котором погибла женщина
#дтп
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Иркутчанин отметил День рождения, устроив поджог автомобиля в обнажённом виде
Голый иркутчанин устроил поджог квартиры и автомобиля
07 февраля 2024, 16:25

Фото: iStock/mofles

Житель Иркутска красочно отметил день своего рождения – он обнажился, поджёг квартиру, автомобиль и попытался поджечь офис, об этом сообщили в МВД по региону.
По информации ведомства, инцидент произошёл вечером 6 февраля.

В полицию поступил звонок от местных жителей, которые сообщили, что неизвестный им голый мужчина поджёг автомобиль. За пару часов до этого правоохранителям также сообщили о поджоге квартиры в иркутском микрорайоне. После поджога машины обнажённый иркутчанин отправился в офис, где попробовал поджечь мебель.

Правоохранительные органы отследили маршрут мужчины и задержали его в супермаркете. Отмечается, что он попытался оказать сопротивление.

Позже выяснилось, что все эти поступки 34-летний эксгибиционист совершил в свой День рождения. Сейчас с ним работают медики.

Читайте также:

«Всякое чудят»: На юге Москвы голый пациент сбежал из наркологии и извалялся в снегу

Жителя КБР приговорили к шести годам колонии за попытку вступить в ВСУ

Наркоман выкинул приемного сына в окно, спасая от несуществующего пожара в Казани
#иркутская область
#поджог
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд в КБР вынес приговор россиянину, планировавшему воевать на вражеской стороне
Жителя КБР приговорили к шести годам колонии за попытку вступить в ВСУ
07 февраля 2024, 16:09

Фото: iStock/Sinenkiy

Верховный суд Кабардино-Балкарии вынес приговор россиянину, пытавшемуся вступить в ряды украинской армии, об этом сообщили в пресс-службе суда.
Как удалось установить, житель Республики намеревался вступить в ряды Вооружённых сил Украины, чтобы участвовать в боевых действиях против российской армией. Однако, осуществить свой замысел он не смог. Сотрудники правоохранительных органов задержали его по подозрению в публичных призывах к экстремистской дяетльсности.

Отмечается, что житель КБР признал свою вину.

В результате, суд приговорил неудавшегося перебежчика к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима.

Читайте также:

РЕН ТВ: Житель Камчатки задержан ФСБ за госизмену в пользу спецслужб Украины

Жителя Чувашии обвинили в госизмене за намерение устроить теракт

Житель Алтайского края задержан за шпионаж в пользу Украины
#госизмена
#всу
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф