В Москве пенсионерка получила ожоги 90% тела во время приготовления еды

Фото: istock / DarthArt
В Москве 80-летняя пенсионерка попала в реанимацию с ожогами 90% тела после загоревшегося на ней халата. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.
По данным издания, москвичка готовила еду на кухне в квартире на Симферопольском проезде. В какой-то момент она слишком близко подошла к плите случайно задела конфорку халатом. Изделие моментально загорелось. Пенсионерка попыталась потушить одежду, но ничего не вышло. Сотрудников МЧС вызвали соседи, которые почувствовали запах гари.
Спасатели выбили дверь и обнаружили, что огонь охватил мебель на кухне и коридоре. Женщина к тому моменту получила 90 процентов ожогов тела. Ее госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, за ее жизнь бороться медики.
Ранее причину мощного взрыва в Удмуртии объяснили. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Спасатели выбили дверь и обнаружили, что огонь охватил мебель на кухне и коридоре. Женщина к тому моменту получила 90 процентов ожогов тела. Ее госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, за ее жизнь бороться медики.
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Алина Юрчак