«Почта России» предупредила о новом виде мошенничества с SMS-кодами

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«Почта России» предупредила о новом виде мошенничества. Соответствующее сообщение появилось в официальном телеграм-канале компании. Аферисты, как отмечается, представляются сотрудниками организации и просят клиентов сообщить им SMS-код якобы для оформления доставки.
«Если вам поступают звонки якобы от имени компании с просьбой сообщить код из SMS для оформления реестра или доставки? — это мошенники», — говорится в сообщении «Почты России».Для чего мошенникам требуется код из сообщения и что может произойти в случае его передачи — в компании не уточнили.
Напомним, по данным Центробанка, мошенники выманивают у россиян порядка 50 миллионов рублей в день. Какие схемы используют злоумышленники и как не попасть на их удочку — в материале «Радио 1».
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