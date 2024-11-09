Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ «Почта России» предупредила о новом виде мошенничества с SMS-кодами

«Почта России» предупредила о новом виде мошенничества с SMS-кодами

Фото: iStock/Pavel Starikov

Фото: iStock/Pavel Starikov

«Почта России» предупредила о новом виде мошенничества. Соответствующее сообщение появилось в официальном телеграм-канале компании. Аферисты, как отмечается, представляются сотрудниками организации и просят клиентов сообщить им SMS-код якобы для оформления доставки.
«Если вам поступают звонки якобы от имени компании с просьбой сообщить код из SMS для оформления реестра или доставки? — это мошенники», — говорится в сообщении «Почты России».
Для чего мошенникам требуется код из сообщения и что может произойти в случае его передачи — в компании не уточнили.



Напомним, по данным Центробанка, мошенники выманивают у россиян порядка 50 миллионов рублей в день. Какие схемы используют злоумышленники и как не попасть на их удочку — в материале «Радио 1».

Читайте также:

Шантаж, угрозы и деньги на поддержку ВСУ: как мошенники терроризируют россиян и можно ли защититься

Мошенники придумали новую схему обмана с использованием сервисов доставки

Как оспорить кредит, оформленный мошенниками на «Госуслугах»: пошаговая инструкция
#деньги
#мошенники
#кредит
#компании
#почта
#почта россии
Непростой ребенок, с особенностями: мать 11-летнего Лёни объяснила, зачем заставила сына выпить чистящее средство
08 ноября 2024, 16:58

Фото: istockphoto / eranicle

13 июля 2024 года 11-летний Лёня был доставлен в реанимацию с серьёзными ожогами полости рта и дыхательных путей. Выяснилось, что его мать, будучи в нетрезвом состоянии, ударила его кочергой и дала ему выпить чистящее средство. На допросе женщина призналась, что таким образом она пыталась научить мальчика не критиковать её поведение. «Радио 1» расскажет подробности этой шокирующей истории.

Избила сына в качестве наказания


11-летний Леня из Камарчаги Красноярского края провёл два месяца в больнице. В результате действий его матери, которая заставила его выпить полкружки чистящего средства для плит на основе щёлочи, у мальчика возникли проблемы с речью, пищеводом и носоглоткой. Врачи спасли мальчика, но против его 34-летней матери возбудили уголовное дело за покушение на убийство. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

У женщины четверо детей. В тот день двое старших были у бабушки, а Лёня и его младшая сестра остались дома. Многодетная мать отправилась на вечеринку к друзьям и вернулась только утром, когда Лёня уже проснулся. Он был сильно недоволен тем, в каком состоянии она пришла.

Мальчик начал критиковать маму, а ей это жутко не понравилось. Чтобы наказать его, она ударила его кочергой, от чего у него пошла кровь из головы.

«Мама, лучше бы ты исчезла!» — заявил 11-летний Лёня.

Отравила сына чистящим средством


В тот момент женщина настолько разозлилась, что материнская любовь, казалось, полностью исчезла. Ею руководили только гнев и обида. Она взяла кружку и налила в неё чистящее средство для плиты на основе щёлочи и приказала Лёне это выпить. Мальчик не осмелился ослушаться маму и сделал так, как она велит.

На допросе женщина в слезах будет говорить о том, что была уверена, что её сын выплюнет жидкость. По словам матери, всё произошло «спонтанно и необдуманно».

Однако следователи считают, что женщина знала о содержании щёлочи в чистящем средстве и понимала риск для здоровья ребёнка. Когда мальчику стало хуже, она не стала вызывать скорую помощь и легла спать. Врачей вызвал отец ребёнка, когда вернулся домой на обеденный перерыв.

Суд


Во время судебного процесса женщина будет пытаться вызвать у всех сочувствие, чтобы добиться домашнего ареста. Она даже предложит пройти курс лечения от наркозависимости. Но она нанесла слишком серьёзные травмы своему ребёнку, который чудом остался жив, поэтому все её просьбы о снисхождении рассматриваться не будут.

После того, как первая стратегия защиты потерпела неудачу, она решила полностью отрицать свою вину в суде, якобы мальчик самостоятельно решил выпить химическое средство.
«Ребенок непростой, с особенностями», — пыталась доказать судье многодетная мать.
В течение двух месяцев Лёня был не в состоянии защитить себя и рассказать свою версию событий. Однако сейчас его состояние улучшилось, и он может говорить. С мальчиком уже работают следователи, показания мальчика станут основой для обвинения.

Читайте также:

Женщина выбросила своего новорожденного ребенка в мусорный контейнер

Отец убил двух маленьких сыновей и пропал: Полиция до сих пор не знает, где он и что с ним произошло

Убила сына за съеденный виноград: что стало с опекуншей, обвиняемой в убийстве шестилетнего Далера Бобиева
#суд
#полиция
#убийство
#врачи
#ребёнок
#уголовное следователи
#мать
#покушение
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жениха из «Давай поженимся» осудили за убийство десятилетней давности в ЛНР
08 ноября 2024, 16:55

Фото: iStock/YakobchukOlena

Участника шоу «Давай поженимся» приговорили к 15 годам лишения свободы за убийство, совершенное в 2014 году в ЛНР. Об этом сообщила старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская, передает РИА Новости.
Следствие установило, что 9 августа 2014 года 37-летний Сергей Бартенев вместе со знакомым заблудился по пути в город Краснодон. Они уточнили дорогу у двух прохожих. Однако фигуранты дела заметили у одного из встречных ценные вещи. Тогда преступники достали оружие и силой посадили мужчин в машину и увезли в лесопосадку под Луганском. Там Бартенев застрелил одного пленника, второму повезло больше. Его отпустили. Тогда убийцу не нашли.

Дело подняли, когда в ЛНР пришел СК РФ. Спустя 10 лет после преступления убийцу нашли в Батайске.

«Обвиняемого в убийстве, совершенном десять лет назад в ЛНР, приговорили к 15 годам колонии строгого режима и компенсации морального вреда в размере шести миллионов рублей родственникам погибшего», — сообщила Марковская.

В 2019 году Бартенев участвовал в популярном телешоу «Давай поженимся», он был одним из трех женихов. Тогда невеста выбрала другого мужчину.

Читайте также:

Виновникам дела о гибели Дугиной грозит пожизненное заключение

Россиянка заказала убийство сына по мотивам криминальных сериалов

«Жуткая смерть от истощения»: родители придумали как избавиться от двухлетней дочки
#убийство
#дело
#смерть
#вещи
#оружие
#преступники
#родители
#город
#следствие
#ск рф
#компенсации
#лнр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Смотрели, как она умирает: молодые родители из Комсомольска заморили голодом ненужную двухгодовалую дочь, что известно
08 ноября 2024, 15:03

Фото: istockphoto/Pawel Kajak

В Комсомольске-на-Амуре произошла шокирующая трагедия. Молодые родители на протяжении нескольких месяцев намеренно истощали двухлетнюю дочь. В итоге изможденный организм не выдержал, и ребёнок скончался. Подробности – в материале «Радио 1».

Двухлетняя девочка просила о помощи


Малышка боролась за жизнь полгода: сначала она плакала и просила о помощи, но с течением времени, ослабев, перестала просить, лишь смотрела своими большими глазами на тех, кто должен был заботиться о ней. В конце концов, её измождённый организм не выдержал, и ребёнок умер.

Прокуратура Хабаровского края начала проверку по факту её смерти. В официальном заявлении ведомства отмечается, что родители применяли насилие к дочери, систематически лишая её пищи и воды, что привело к серьёзному ухудшению её здоровья. Более того, они игнорировали необходимость медицинской помощи, осознанно пренебрегая состоянием своей дочери.

«Надзорным ведомством будет дана принципиальная оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Родители были задержаны, и им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Показания родителей


На допросе 27-летняя Екатерина и её 29-летний муж Илья признались, что ребенка не хотели изначально. Решение избавиться от дочери было принято давно, и, чтобы избежать подозрений и не оставить следов насилия, они систематически лишали девочку воды и еды.

К концу октября состояние девочки стало критическим: она весила менее 10 килограммов, что вдвое меньше её нормального веса. Она едва передвигалась, не реагировала на окружающее и даже перестала плакать.

Сначала Екатерина и Илья пытались убедить следователей, что смерть дочери произошла из-за некой болезни, но вскоре запутались в своих показаниях. Судмедэкспертиза установила, что причиной смерти стало сильнейшее истощение.

Читайте также:

«Съели себя заживо»: как умирали три сестры из Петербурга и почему отказались от еды

«Жуткая смерть от истощения»: родители придумали как избавиться от двухлетней дочки

Стали известны новые подробности о замученной до смерти знакомыми российской школьнице
#ребёнок
#смерть
#насилие
#прокуратура
#жизнь
#родители
#болезни
#девочка
#служба
#хабаровский край
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СК: при капремонте казарм на Урале похитили несколько десятков млн рублей
08 ноября 2024, 14:56

Фото: iStock/Natalia Rusanova

Должностные лица Военно-строительной компании украли несколько десятков миллионов рублей в 2021 году, выполняя ремонт казарм воинской части в Свердловской области по гособоронзаказу. Об этом сообщили в ГВСУ СК РФ, передает РИА Новости.
В ведомстве отметили, что расследуется дело против экс-главы филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» публично-правовой компании «Военно-строительная компания» Сергея Сухова, его заместителя Дмитрия Сергеля и директора ООО «Специальные технологии строительства» Павла Кравченко. Их обвиняют в крупном мошенничестве при выполнении ГОЗ.

Выяснилось, что Кравченко в 2021 году вместе с должностными лицами компании «Военно-строительная компании» похитил несколько десятков миллионов рублей при выполнении ремонта казарм воинской части в Свердловской области.

Напомним, в 2022 году Сухов, Сергель и Кравченко украли 35 миллионов рублей при выполнении капитального ремонта военного госпиталя в Перми. Сухов уже арестован. Сергеля еще ищут.

Читайте также:

СК установил обстоятельства хищения еще одного имущественного комплекса МО РФ

Высокопоставленного чиновника службы Минтранса РФ обвиняют в получении взятки

Экс-начальник управления связи Минобороны Оглоблин арестован за взятку
#мо
#дело
#технологии
#компании
#минобороны
#ск
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Свадьба через два месяца после похорон: родные погибшей 18-летней студентки обратились к виновнику ДТП
08 ноября 2024, 14:30

Фото: istockphoto / Motortion

18 августа 2024 года в Стерлитамаке произошла ужасная авария, в которой умерла 18-летняя студентка Елизавета Н. В тот роковой день девушка случайно оказалась в автомобиле своей подруги Алины К., которая попросила её прокатиться. Водителем стал 22-летний Александр Г., парень Алины. Как сейчас живут виновники страшного ДТП расскажет «Радио 1».

Машина выехала на встречку на большой скорости


Согласно информации от сотрудников ГИБДД, 18 августа автомобиль Mitsubishi Galant на большой скорости выехал на встречную полосу, пытаясь обогнать другое транспортное средство, но не справился с управлением и столкнулся со встречным Renault Logan.

Свидетели сообщили, что автомобиль, за рулем которого находился Александр, передвигался на высокой скорости по встречной полосе и не смог избежать столкновения. В результате аварии также пострадали подруга Лизы и водитель с пассажиром другого автомобиля. Очевидцы немедленно оказали помощь пострадавшим.

В тот момент Елизавета всё ещё была жива и в сознании, но в конце концов её организм не смог справиться с травмами, которые оказались слишком серьёзными. Когда прибыла скорая, сердце молодой девушки уже не билось.

Похороны состоялись 21 августа. Все близкие и неравнодушные жители Стерлитамака, узнавшие о происшествии из социальных сетей, пришли попрощаться с Елизаветой. Осенью 2024 года девушке должно было исполниться 19 лет. Она готовилась к новому курсу педагогического колледжа и мечтала работать в школе.

Свадьба после трагедии


Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после ДТП, в результате которого погиб человек. Однако спустя два месяца расследование ещё не завершено. Родственники жертвы возмущены тем, что Александр продолжает жить своей обычной жизнью и не проявляет раскаяния.

«Виновник, пока идет следствие, живет своей жизнью, как будто ничего не произошло», — рассказали для «КП-Уфа» близкие девушки.
Недавно, несмотря на трагедию, произошедшую несколько месяцев назад, Александр и Алина, на чьих глазах и из-за действий которых погибла Елизавета, сыграли свадьбу. На фотографиях пара выглядит счастливой и беззаботной, что стало дополнительным ударом для родственников Лизы, которые до сих пор не могут прийти в себя от утраты.

«Они поженились 18 октября, спустя ровно два месяца после гибели Лизы», — сообщила подруга Лизы.

Не признаёт вину


Особенно сильно близких возмущает то, что родные Александра пытались уговорить родителей Лизы забрать заявление из полиции. Однако они отказались это сделать, так как виновный должен понести заслуженное наказание. Кроме того, водитель, из-за которого погибла 18-летняя девушка, даже не принёс извинений перед её родителями.


«Родители тяжело переживают смерть Лизы. До сих пор не могут поверить, что больше ее не увидят. Мама каждый день плачет, из-за этого давление у нее», — рассказала подруга погибшей девушки.

На данный момент же Александр не признаёт свою вину. По его мнению, это была всего лишь трагическая случайность, и он не желал смерти Лизы — обстоятельства сложились так, как сложились. Из-за этого он не чувствует угрызений совести и продолжает жить, как если бы ничего не произошло.

«Следствие идет уже второй месяц, а виновник даже вины своей не признает! Мы не хотим, чтобы ему все сошло с рук», — поделился с «КП-Уфа» брат Лизы.

Читайте также:

В ДТП с двумя машинами в Кашире пострадал ребёнок

В Москве произошло массовое ДТП

В Москве в ДТП с шестью автомобилями погиб человек
#дтп
#смерть
#автомобиль
#уголовное свадьба
#родители
#похороны
#водитель
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пожалел ребенка: 6-месячный младенец стал свидетелем убийства своих родителей в Перми, подробности
08 ноября 2024, 14:25

Фото: istockphoto / tanawit sabprasan

27 мая 2009 года Вадим Востоков с несколькими неизвестными лицами проник в квартиру своих знакомых, Игоря и Екатерины Некрасовых. Он жестоко расправился с ними, после чего похитил деньги и другие ценности на общую сумму свыше 1 миллиона рублей. Лишь в 2021 году преступнику был вынесен приговор. Подробности этого дела расскажет «Радио 1».

Жестокое убийство на глазах у младенца


Пермский краевой суд вынес приговор тренеру по рукопашному бою Вадиму Востокову в виде пожизненного заключения. Мужчина признан виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. В их числе — убийства двух человек с особой жестокостью, сопряженные с разбойным нападением, групповое преступление с применением оружия, незаконное приобретение и ношение оружия, а также крупномасштабный сбыт наркотиков и оставление малолетнего в опасной ситуации.

По данным следствия, рядом с убитыми на кресле находился их сын, шестимесячный младенец, который, несмотря на жестокость происшедшего, не пострадал.

Из квартиры были украдены один миллион рублей, снятых потерпевшим из банка накануне, два мобильных телефона и ноутбук.

Вадим Востоков прославился в Перми победой на турнире по боям без правил в 2006 году. В 2008 году он начал посещать курсы брокеров, где встретил Игоря Некрасова, успешного предпринимателя с растущим доходом и новой квартирой.

Неправильный приговор


Улик против Вадима Востокова оказалось недостаточно, поэтому его отпустили. Он получил компенсацию в размере 200 тысяч рублей за трёхмесячное пребывание в СИЗО.

Преступник тщательно продумал свои действия и не оставил отпечатков пальцев. Единственной ошибкой стало то, что глушитель, на котором остались биологические материалы, отскочил во время выстрела.

В 2018 году эксперты провели генетический анализ и арестовали Вадима Востокова. Однако присяжные заседатели оправдали его. В мае 2019 года Вадим Востоков был освобождён прямо в зале суда.


Фото: социальные сети Вадима Востокова

Справедливость восторжествовала


Верховный суд отменил оправдательный приговор и направил дело на дополнительное расследование. В январе 2021 года 46-летний пермский спортсмен вновь оказался в следственном изоляторе.

Эксперты обнаружили биологические следы одного из преступников на глушителе самодельного оружия. Место преступления и прилегающая территория были тщательно обследованы, допрошено множество свидетелей и родственников жертв. Был проведён комплекс судебных экспертиз, подкреплённых проверкой показаний на месте, очными ставками и другими следственными мероприятиями.

Вина подозреваемого была полностью доказана с помощью неопровержимых улик, собранных в 14 томах уголовного дела. Коллегия присяжных заседателей краевого суда признала спортсмена виновным в двойном убийстве, а судья приговорил его к пожизненному заключению.

Кроме того, он должен выплатить сыну 6 миллионов рублей, а родственникам погибших — ещё 7,5 миллионов. Для погашения этих сумм будут использованы 40 тысяч долларов, изъятые у Вадима Востокова при аресте. Также он должен вернуть родным убитых похищенные 1 миллион рублей и заплатить государству штраф в размере 1 миллиона рублей.

На сегодняшний день сын убитой пары, которому уже 15 лет, живёт с бабушкой. Родные супругов полностью удовлетворены мерой наказания.

Читайте также:

Убил мать топором и пошел за сладостями: 15-летний школьник расправился с матерью в Подмосковье, подробности

Никто не хочет навещать: что стало с 16-летним школьником из Пермской области, убившим всю свою семью

Убила сына за съеденный виноград: что стало с опекуншей, обвиняемой в убийстве шестилетнего Далера Бобиева
#подмосковье
#суд
#приговор
#преступление
#убийство
#расследование
#спортсмен
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ребенок-инвалид и трое взрослых: жертвы смертельного пожара в центре Петербурга, причины возгорания
08 ноября 2024, 14:23

Сгоревшая квартира в Санкт-Петербурге (Фото: тг-канал СК РФ по Санкт-Петербургу)

Серьёзный пожар на Суворовском проспекте Санкт-Петербурга унес жизни четырех человек. Среди погибших есть ребенок. Кто виновен в произошедшем и что известно о трагедии расскажет «Радио 1».

Пожар в коммуналке Санкт-Петербурга

По информации ГУ МЧС, сигнал о возгорании в трехкомнатной квартире на 5-ой Советской улице поступил в дежурную часть в 03:21. Огонь охватил 25 кв. м площади.

О полной ликвидации возгорания в МЧС сообщили в 08:18. По данным СК, в числе погибших — один несовершеннолетний.


Сгоревшая квартира в Санкт-Петербурге (Фото: тг-канал прокуратуры Санкт-Петербурга)

Причины пожара


По информации телеграм-канала «Mash на Мойке», возгорание началось в комнате соседа, который часто злоупотреблял алкоголем. Сам мужчина не пострадал — он вышел в магазин за спиртным и вернулся, когда огонь уже бушевал.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии. Они также назначили комплекс необходимых экспертиз.

Соседи рассказывают, что в сгоревшей квартире проживал некий Дима, известный своими алкогольными эксцессами. Местные жители отмечают, что к нему часто приходили шумные компании, которые забирались к нему даже через окно, что вызывало недовольство соседей.

«Дима вел аморальный образ жизни, все соседи страдали от его криков и компании алкашей», — рассказали местные жители.

Что известно о погибших


С места происшествия четыре человека были госпитализированы с тяжелым отравлением угарным газом. В последствии они скончались.

Согласно информации «Фонтанки», к месту происшествия пришла молодая женщина, которая сообщила правоохранителям о госпитализации своих родственников: матери, отчима и братьев 16 и 17 лет, один из которых является инвалидом.

В настоящее время неизвестно, числятся ли родственники собеседницы издания среди погибших.

Читайте также:

Пожар в научном центре хирургии в Москве, пять человек эвакуированы

Пожарные потушили крупное возгорание на складе в Красноярском крае

В Магадане произошел пожар: погибли мать и трое детей
#магазин
#окно
#мчс
#пожар
#комплекс
#женщина
#мать
#соседи
#жители
#человек
#компании
#возгорание
#мужчина
#происшествия
#ск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФСБ опубликовала видео задержания наркоторговцев, перевозивших в страны ЕС тонну кокаина
ФСБ опубликовала видео задержания наркоторговцев с тонной кокаина
08 ноября 2024, 13:57

Фото: iStock/reativaImages

Канал поставки кокаина в Европу черерез Ленинградскую область был перекрыт сотрудниками правоохранительных органов. На видео задержание пяти наркокурьеров, изьятие наркотических препаратов весом более тонны.
ФСБ поделилась кадрами спецоперации по задержанию наркорурьеров, проведенной в населенном пункте Гатчина Ленинградской области. Силовиками был захвачен грузовик, в бортовой части которого перевозились наркотические вещества. В тайнике грузовика найдены пакеты с кокаином общей стоимостью около 3,5 миллиарда рублей.

В ходе следственных мероприятий было установлено, что партия латиноамериканского кокаина транзитом через Россию переправлялась в государства Европейского Союза.
Личности задержанных установлены, ими оказались граждане Балканских стран, Эстонии и России. По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.

«Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по этому делу продолжаются», — сообщает пресс-служба ФСБ.

Читайте также:

Нарколабораторию по производству мефедрона ликвидировали в Московской области

В Крыму задержан шпион, передававший данные о военных объектах в интересах Украины

Муж и жена устроили нарколабораторию в своём подмосковном коттедже

#дело
#уголовное дело
#грузовик
#фсб
#данные
#страны
#спецоперация
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Дагестане по делу о взятке в 60 млн руб. взяли экс-замглавы Минобрнауки
08 ноября 2024, 12:59

Фото: istockphoto/blinow61

В Дагестане задержали по делу о взятке в 60 миллионов рублей бывшего замглавы Минобрнауки региона, проинформировали в СК.
«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра образования и науки Республики Дагестан, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере», — сказано в публикации ведомства в Telegram-канале.
По информации следователей, в период с 2013 по 2023 гг. фигурант получил указанную сумму от руководителя коммерческой структуры за содействие в заключении госконтрактов на строительство и ремонт на объектах, подведомственных Минобрнауки.

Всего в деле фигурирует 15 госконтрактов, чья сумма составляет свыше 160 миллионов рублей.

Читайте также:

«Жуткая смерть от истощения»: родители придумали как избавиться от двухлетней дочки

Женщина выбросила своего новорожденного ребенка в мусорный контейнер

ФСБ России пресекла крупный канал поставки кокаина в Европу, изъято более тонны наркотика
#мир
#россия
#дагестан
#уголовное дело
#взятка
#деньги
#следственный комитет
#криминал
#минобрнауки
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате