Под Астраханью отчим чуть не убил 3-летнего ребенка из-за проигрыша в World of Tanks

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В селе Икряное в Астраханской области отчим кинул в ребенка игрушечную машинку из-за проигрыша в World of Tanks Blitz. Удар оказался настолько сильный, что ребенок оказался в больнице.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, 20-летний геймер Макс Перец (так он сам называет себя) сидел с пасынком, пока мать ребенка была на работе. Он играл в компьютерную игру, а рядом с ним играл 3-летний ребенок.
Парень проиграл бой и в порыве гнева схватил игрушку и кинул ее в живот мальчику. Ребенок упал, у него началось внутренне кровотечение в брюшной полости.
Малыша увезли на скорой помощи и сделали ему операцию. Помимо травмы живота, у него возможно есть черепно-мозговая травма. На данный момент информацию о состоянии ребенка врачи не сообщают.
Мужчина после инцидента сразу убежал. Мать написала на него заявление. Сейчас решается вопрос о его задержании. Отмечается, что раньше в семье проблем не было.
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