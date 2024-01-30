Рядом с жилым домом в Москве обнаружили похожий на СВУ предмет

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В арке жилого дома в Москве обнаружили похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ) предмет, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, инцидент произошёл на Измайловском бульваре.
Местный житель шёл через арку многоквартирного дома и обратил внимание на неопознанный предмет, представляющий из себя несколько длинных батареек, перемотанных монтажным скотчем, из которых торчат провода. Мужчина не стал медлить и сразу же вызвал к месту происшествия правоохранителей.
В настоящий момент район, в котором обнаружили, предположительно, самодельное взрывное устройство, оцеплен от 13-й до 15-й Парковой улицы.
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Местный житель шёл через арку многоквартирного дома и обратил внимание на неопознанный предмет, представляющий из себя несколько длинных батареек, перемотанных монтажным скотчем, из которых торчат провода. Мужчина не стал медлить и сразу же вызвал к месту происшествия правоохранителей.
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Евгения Парфентьева