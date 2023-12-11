В Феодосии три женщины пострадали после взрыва СВУ, заложенного украинцами

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Следователи предъявили обвинения двум украинцам, которые взорвали мопед с помощью самодельного взрывного устройства.
В результате взрыва ранения получили три женщин в Феодосии, пишет «Лента.ру», ссылаясь на СКР.
Двое мужчин, которые являются гражданами Украины, обвиняются в покушении на трех человек общеопасным способом.
12 июня рядом с подъездом многоквартирного дома на улице Земская, чтобы нанести повреждения местному жителю, агенты привели в действие СВУ, которое было установлено на мопеде. В результате диверсии три женщины, которые проходили мимо, получили осколочные ранения.
Ранее сообщалось, что в московский аэропорт «Шереметьево» уже на протяжении недели звонят неизвестные и сообщают о якобы готовящихся терактах, ЧП и иностранных интервенциях, пишет Telegram-канал Mash.
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Ранее сообщалось, что в московский аэропорт «Шереметьево» уже на протяжении недели звонят неизвестные и сообщают о якобы готовящихся терактах, ЧП и иностранных интервенциях, пишет Telegram-канал Mash.
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Мария Фирсова