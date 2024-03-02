Под днищем автомобиля на въезде в Крым обнаружено взрывное устройство

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На днище автомобиля, который пытался въехать на территорию Крыма с севера, было обнаружено мощное самодельное взрывное устройство. Сотрудники ФСБ РФ заметили СВУ при проведении досмотра машины на контрольно-пропускном пункте «Джанкой».
По заключению экспертов, взрывное устройство было изготовлено с использованием частей и компонентов западного производства, которые страны НАТО поставляют на территорию Украины. В настоящее время силовики проводят оперативно-розыскные мероприятия с целью установления всех обстоятельств и лиц, причастных к попытке совершения террористического акта.
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Александр Бойцов