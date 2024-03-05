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Под Киевом разгорелся крупный пожар

«Обозреватель»: под украинской столицей разгорелся пожар на площади 3 гектара
05 марта 2024, 23:42
Фото: iStock/Kara Capaldo

Фото: iStock/Kara Capaldo

Крупный пожар возник в районе озера Тягле под Киевом, сообщает украинское издание «Обозреватель».
Очевидцы рассказали, что в небо поднимается пламя и черный дым. По их словам, у пожарных не было возможности потушить огонь из-за отсутствия дорог.

По данным издания, на нескольких участках горит сухая трава и камыш. Площадь пожара составляет около 3 гектаров. На место происшествия прибыли спасатели, ведутся работы по тушению пожара.


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#украина
#киев
#пожар
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SHOT: В Новой Москве из-за загоревшегося холодильника погибли два человека
05 марта 2024, 23:54

Фото: iStock/wirot_pathi

Два человека погибли из-за загоревшегося холодильника в посëлке Кокошкино в Новой Москве. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT, а позднее — и источник агентства ТАСС в оперативных службах столицы.
Возгорание началось в половине десятого вечера 5 марта в доме на улице Ленина. По предварительным данным, в квартире на втором этаже, в которой проживала пожилая пенсионерка со взрослым сыном, произошло короткое замыкание очень старого холодильника. После этого он загорелся и квартира начала быстро наполняться едким дымом, который увидели вызвавшие полицию соседи — они и вызвали полицию.

Прибывшие на место спасатели долго не могли вскрыть тяжёлую железную дверь, поэтому им пришлось проникать в квартиру через окно с помощью пожарной лестницы. Пострадавших смогли вытащить на воздух и передать медикам, однако время было упущено: спасти надышавшихся дымом людей уже не смогли.

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#погибшие
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В Молдавии задержали группу, которая помогала украинцам пересечь границу
05 марта 2024, 21:16

Фото: iStock/Bychykhin_Olexandr

В Молдавии задержали группу, которая за вознаграждение оказывала помощь украинцам в незаконном пресечении границы для уклонения от мобилизации. Об этом сообщается на сайте Пограничной полиции республики.
«Задержанные помогали гражданам Украины незаконно пересекать границу с Молдовой на лодках через Днестр. За это они просили от $7 тыс. до $8 тыс. Из них $1,5 тыс. получал состоявший в группе сотрудник пограничной полиции республики», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пограничник ставил штампы в паспорта украинцев после того, как они незаконно пересекли границу.

Уже удалось выяснить, что по ликвидированному каналу прошли группы из 10 украинцев. По данному факту началось расследование.

Ранее также сообщалось, что сотрудники Государственной погранслужбы Украины остановили на границе автомобиль, водитель которого заявил, что якобы везёт пассажиров на похороны. Отмечается, что у пассажиров авто были похоронные венки, однако они не смогли назвать имя родственницы, к которой они якобы едут на похороны. В результате выяснилось, что украинцы заплатили водителю две тысячи долларов (183 тысячи рублей) за то, чтобы он перевёз их через границу.

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#сотрудники
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Под Волгоградом женщина почти отгрызла член напавшему на неё насильнику
05 марта 2024, 19:17

Фото: istockphoto/Thomasaf

В городе Котельниково Волгоградской области 18-летний юноша напал на 33-летнюю женщину и попытался её изнасиловать. Отбиваясь от нападавшего, отважная дама сильно укусила его за половой орган, который тот намеревался пустить в ход.
По заявлению потерпевшей было открыто уголовное дело и оперативно организованы поиски злоумышленника, передаёт портал V1.RU. Обнаружить нападавшего удалось достаточно быстро благодаря подробному описанию со слов его несостоявшейся жертвы и изучению записей камер видеонаблюдения.

Женщина рассказала полицейским о суровом способе самозащиты, к которому ей пришлось прибегнуть. Опознавать подозреваемого пришлось не только по описанию внешности. Доказательством возможной вины молодого человека стали также глубокие следы от укуса.

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В Подмосковье мать сломала 1,5-месячному сыну руки, ребра и ключицу
В Подмосковье женщине грозит до 3 лет тюрьмы за избиение 1,5-месячного сына
05 марта 2024, 18:43

Фото: iStock/Marija Stepanovic

В Истре прооперировали 1,5-месячного мальчика, у которого было сломаны руки, ребра и ключица, а его матери грозит до трех лет тюрьмы. Об этом пишет Shot.
По словам 24-летней матери ребенка, она могла сломать ему руки, когда надевала зимний комбинезон. При этом откуда у малыша взялись переломы ребер и ключицы, женщина не знает. С переломами мальчик прожил около двух недель, за это время кости успели неправильно срастись. Сейчас ребенка прооперировали. Он идет на поправку.

В дело вмешалась прокуратура. Оказалось, что малыш рос в плохих условиях. Его плохо кормили, а на лице обнаружены синяки. Предполагается, что мать избивала сына, а историю про комбинезон придумала. По данному факту возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.

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В Москве хулиганы подожгли лицо лежащей на улице женщине
05 марта 2024, 18:02

Фото: istockphoto/bee32

На одной из московских улиц 45-летняя женщина, будучи сильно пьяной, уснула прямо на улице. Проснулась она от того, что хулиганы подожгли ей лицо зажигалкой.
После этого пироманы скрылись, а пострадавшая отправилась домой, сообщает сайт «РЕН ТВ». К врачам она обратилась только на следующий день, когда пришла в нормальное состояние и болевые ощущения стали нетерпимыми. Тогда женщина вызвала скорую помощь. Медики диагностировали у неё ожоги лицевых тканей второй степени.

По факту происшедшего правоохранители, которых об инциденте известили врачи, инициировали проверку, по итогам которой будет принято соответствующее процессуальное решение о возможном возбуждении уголовного дела. Неизвестных злоумышленников разыскивают.

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Боец ВСУ подорвался на американской гранате в съемной квартире Киевской области
05 марта 2024, 17:52

Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX

В Ирпене Киевской области украинский военный подорвался на гранате производства США. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Согласно сообщению, все произошло 2 марта в одном из многоквартирных домов в городе Ирпень Киевской области.

«Местный житель, солдат Национальной гвардии Украины был обнаружен в арендованной квартире. Соседи услышали звук взрыва, вызвали полицию. Когда правоохранители зашли в квартиру, обнаружили там труп солдата», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина подорвался на американской гранате М-67.

При этом указывается, что в квартире были обнаружены еще четыре гранаты, две дымовые шашки и 867 патронов разных калибров. По данному факту возбуждено уголовное дело с отметкой «несчастный случай».

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Стала известна причина возвращения Superjet авиакомпании «Россия» в Петербург
05 марта 2024, 17:36

Фото: istockphoto/Dushlik

Накануне, 4 марта, самолёт авиакомпании «Россия» выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Челябинск. Когда лайнер находился на высоте примерно 9,5 тысячи метров, в одном из двигателей возник пожар и Superjet экстренно вернулся в аэропорт Пулково.
Сигнал о пожаре в двигателе поступил в кабину пилотов через полчаса после взлёта, передаёт телеграм-канал SHOT. Лётчики активировали систему пожаротушения, а командир воздушного судна принял решение возвращаться в Санкт-Петербург. Сделав петлю, самолёт направился обратно в Пулково.

В 18:13 Superjet совершил благополучную посадку в петербургском аэропорту. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. При обследовании загоревшегося первого двигателя было обнаружено частичное отслоение теплоизоляции створки капота реверсивного устройства и отсутствие заглушки порта. По всей видимости, эти причины и вызвали возгорание.

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#возгорание
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#пожар
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Снимающих ТЭЦ с квадрокоптера мужчин задержали в Петербурге
В Петербурге задержали двоих мужчин за съемку Автовской ТЭЦ с квадрокоптера
05 марта 2024, 14:08

Фото: istock / valio84sl

В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин за съемку с квадрокоптера прилегающей к Автовской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Об этом сообщается в Телеграм-канале Росгвардии.
Операторы дрона снимали охраняемый объект, не имея на то разрешения, отметили в ведомстве. Их заметили работники ТЭЦ и нажали на тревожную кнопку. Правоохранители прибыли по вызовы и выяснили, что мужчины приехали к объекту на такси. Сейчас подозрительных мужчин и таксиста доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств и дачи объяснений.

Запрет на использование беспилотных воздушных судов в Петербурге без специального на это разрешения действует до 15 апреля 2024 года. Запрет вступил в силу в мае 2023 года и уже несколько раз продлевался.

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#работники
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На учениях НАТО гусеничная машина переехала двух солдат, их реанимируют
RMF FM: на учениях НАТО в Польше гусеничная машина переехала двух военных
05 марта 2024, 13:47

Фото: istock / Rafal Olkis

В Польше на учениях НАТО гусеничная машина переехала двоих военнослужащих. Как сообщает радиостанция RMF FM, все произошло в центре подготовки сухопутных войск в Дравске-Поморском.
На место прибыли два вертолета скорой помощи, пострадавших реанимируют.

До этого генштаб Вооружённых сил Польши анонсировал национальные учения с участием ВС других государств Dragon-24. В министерстве отметили, что во время учений планируется проверить «взаимодействие и выполнение боевых задач» на суше, в воздухе и на море. Вместе с этим учебные военные операции также будут проводиться в киберпространстве.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что ситуация на границе Украины и Польши вышла за пределы морали. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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