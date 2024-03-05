Под Киевом разгорелся крупный пожар

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Крупный пожар возник в районе озера Тягле под Киевом, сообщает украинское издание «Обозреватель».
Очевидцы рассказали, что в небо поднимается пламя и черный дым. По их словам, у пожарных не было возможности потушить огонь из-за отсутствия дорог.
По данным издания, на нескольких участках горит сухая трава и камыш. Площадь пожара составляет около 3 гектаров. На место происшествия прибыли спасатели, ведутся работы по тушению пожара.
Ранее в Техасе бушующий лесной пожар стал одним из крупнейших в истории США.
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По данным издания, на нескольких участках горит сухая трава и камыш. Площадь пожара составляет около 3 гектаров. На место происшествия прибыли спасатели, ведутся работы по тушению пожара.
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Александр Климов