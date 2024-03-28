Под Магаданом задержали пенсионера, оправдывавшего теракт в «Крокусе»

Видео: МВД России по Магаданской области
В посёлке Ола в Магаданской области полицейские задержали 75-летнего мужчину, который оставил в сети одобрительное сообщение по поводу теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом в своём Telegram-канале сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
Отмечается, что пенсионер опубликовал в тематической группе в мессенджере сообщение, одобряющей террористический акт, произошедший 22 марта.
Полицейские установили личность автора сообщения и задержали его. После мужчина признал, что «совершил глупость».
В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.
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Полицейские установили личность автора сообщения и задержали его. После мужчина признал, что «совершил глупость».
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Анастасия Чинкова