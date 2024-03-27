«В Башкирии траура нет»: блогеру грозит статья об оправдании терроризма после теракта

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Блогера Рустама Абясалямова задержали в Башкирии за высказывания о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что во время стрима он заявил, что траур из-за трагедии есть только «в вашей стране – в Москве», а в Башкирии его не придерживаются. Во время ведения этого стрима он находился в состоянии алкогольного опьянения и сидел в футболке с палестинским флагом.
После этого мужчину задержали. Он сказал, что во время стрима говорил совершенно неправильные вещи исключительно для привлечения внимания к себе.
Теперь блогеру грозит уголовное дело по статье об оправдании терроризма.
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После этого мужчину задержали. Он сказал, что во время стрима говорил совершенно неправильные вещи исключительно для привлечения внимания к себе.
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Анастасия Чинкова