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«В Башкирии траура нет»: блогеру грозит статья об оправдании терроризма после теракта

В Башкирии задержали блогера за оправдание терроризма
27 марта 2024, 14:48
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

Блогера Рустама Абясалямова задержали в Башкирии за высказывания о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что во время стрима он заявил, что траур из-за трагедии есть только «в вашей стране – в Москве», а в Башкирии его не придерживаются. Во время ведения этого стрима он находился в состоянии алкогольного опьянения и сидел в футболке с палестинским флагом.

После этого мужчину задержали. Он сказал, что во время стрима говорил совершенно неправильные вещи исключительно для привлечения внимания к себе.


Теперь блогеру грозит уголовное дело по статье об оправдании терроризма.

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#терроризм
#уголовное дело
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#крокус сити холл
#башкирия
#москва
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В подмосковном Раменском рухнул дрон с примотанной коробкой
27 марта 2024, 15:35

Фото: iStock/NatureNow

Потерпевший крушение дрон с примотанной к нему коробкой обнаружила на своём участке жительница Московской области, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, неопознанный беспилотник потерпел крушение в садовом некоммерческом товариществе «Жемчужина» деревни Поповка Раменского городского округа.

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#беспилотник
#подмосковье
#раменское
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Врач Звонков рассказал о состоянии сбитого террористами на машине мальчика
Врач Звонков: Илья может прийти в норму через месяц-полтора
27 марта 2024, 15:25

Фото: istockphoto.com/saiyood

Врач-терапевт Андрей Звонков заявил, что состояние мальчика Ильи, которого возле «Крокус Сити Холла» сбили террористы, улучшается, а в норму он сможет прийти уже в скором времени.
«При отсутствии осложнений Илья сможет прийти в норму через месяц или полтора. Но для этого будет необходима не только реабилитация, но и покой, поддержка близких. Потом добавится дополнительная нагрузка. Если мальчик с характером, смелый и храбрый, то позже он даже может вернуться в хоккей», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» врач.

Мама ребёнка добавила, что Илья пережил две операции на ногу, которые прошли успешно.

А охранник «Крокус Сити Холла» Алексей Осанушков, который во время теракта вывел из здания больше сотни людей, признался, что испытывает психологические проблемы из-за постстрессового синдрома. По его словам, он перестал есть и спать.

«Могу просто идти и заплакать, сейчас говорю с вами — и слёзы», — добавил в беседе с RT Звонков.

Ранее сообщалось, что 17-летний официант Бунафшох Эркинов один остался с раненым во время теракта в «Крокусе» и дождался скорой помощи, чем спас ему жизнь.

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#реабилитация
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#поддержка
#мальчик
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В Ростове-на-Дону задержали экстремистов, вербовавших жителей
В Ростове-на-Дону задержали членов экстремистской ячейки «Алля-Аят»*
27 марта 2024, 15:14

Фото: iStock/BrianAJackson

В Ростове-на-Дону задержали участников экстремистской ячейки «Алля-Аят»*, которые вербовали граждан. Об этом сообщили правоохранительные органы.
Отмечается, что члены этой организации пропагандировали нетрадиционные методы лечения, не имеющие никакого медицинского обоснования.

В квартирах задержанных были проведены обыски, в ходе которых сотрудники полиции обнаружили экстремистскую литературу и иные носители информации о нетрадиционных способах лечения.

По данным следствия, они пытались вербовать местных жителей в свои ряды.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Им грозит до шести лет лишения свободы.

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*экстремистская организация, запрещённая на территории России
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#ростов
#полиция
#экстремизм
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Стало известно, что усугубило трагедию в «Крокусе»
«Аргументы недели»: Жертв теракта могло быть меньше
27 марта 2024, 15:03

Фото: istockphoto.com/Prot Tachapanit

Специалисты высказали предположение, что жертв теракта в «Крокус Сити Холле» могло быть меньше, а ситуацию усугубили горючие материалы, использованные при строительстве здания.
Как передают «Аргументы недели» со ссылкой на одного из экспертов, гибель людей из-за возгорания могла бы быть предотвращена, если бы при строительстве использовались соответствующие современным стандартам строительства и безопасности материалы.

До этого стало известно, что 17-летний официант Бунафшох Эркинов один остался с раненым во время теракта в «Крокусе» и дождался скорой помощи, чем спас ему жизнь.

«Он попросил воды, менеджер дал ему стакан. Потом меня позвал менеджер и сказал, что у человека есть рана. Я и ещё один сотрудник забинтовали её, посадили мужчину на стул. Он потом сказал, что уже не может сидеть, и мы его положили. Человек потерял много крови», — приводит RT комментарий Эркинова.

Ранее спасавший людей в «Крокус Сити Холле» врач-анестезист Вячеслав Сахаров поделился тем, как проходила работа медицинского персонала в тот вечер.

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#жизнь
#гибель
#человек
#теракт
#безопасность
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Врач Сахаров о работе в день теракта в «Крокусе»: Это был ад
27 марта 2024, 14:28

Фото: istockphoto.com/maxim4e4ek

Спасавший людей в «Крокус Сити Холле» врач-анестезист Вячеслав Сахаров поделился тем, как проходила работа медицинского персонала в тот вечер.
«Тот хаос и тот ужас, который там творился, — это не передать словами. Это просто был ад», — поделился он в беседе с RT.

Он добавил, что работал тяжело ранеными пострадавшими, лично распределив 30 человек по машинам скорой помощи.

А журналист-международник Сергей Латышев, в свою очередь, высказал мнение о том, что за терактом стоят люди, пытающиеся обличить российскую власть, а также запугать и разозлить народ нашей страны.

«Крокус» — только начало, потенциальных «Крокусов» в России сотни — напугаем элиту, разозлим народ и натравим на вас» — таково их послание Путину», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Латышев.

Ранее стало известно о том, что пациент, который пострадал при теракте «Крокус Сити Холле», скончался в больнице.

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#теракт
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Стало известно, сколько людей пропали без вести после теракта в «Крокусе»
Порядка 95 человек пропали без вести при теракте в «Крокусе»
27 марта 2024, 14:28

Фото: пресс-служба правительства Московской области

После теракта в «Крокус сити холле» пропавшими без вести числятся 95 человек. Такие данные приводит Baza.
Уточняется, что данный список составлен полицейскими на основании обращений родственников, потерявших своих близких.

В списке значатся те люди, кто был в «Крокусе» в момент теракта, но которые не числятся в списках пострадавших и погибших, но на связь не выходят. Издание пишет, что многие из списка пропавших без вести погибли, однако пока их тела не удалось опознать.

Однако есть надежда на то, что часть людей живы, но по каким-то причинам не выходят на связь.

По последним данным, при теракте в «Крокусе» погибло 140 человек, пострадало 182.

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#крокус сити холл
#теракт
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Один из пострадавших при теракте в «Крокусе» скончался в больнице
27 марта 2024, 14:12

Фото: istock / Soumen Hazra

Пациент, который пострадал при теракте «Крокус Сити Холле», скончался в больнице. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
«К сожалению, один из пострадавших, ранее находившийся в крайне тяжелом состоянии, скончался», — заявил Мурашко.
Он добавил, что медики сделали все возможное, чтобы сохранить россиянину жизнь.

Таким образом количество жертв увеличилось до 140. Всего при теракте пострадало 182 человека.

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям, после чего подожгли здание. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.

Ранее в Госдуме наградили подростков, спасавших людей во время теракта в «Крокусе». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пациент
#жизнь
#террористы
#михаил мурашко
#медики
#крокус сити холл
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«Оборонялся скалкой»: Трое уфимцев полтора часа избивали соседа на глазах у его семьи
Уфимцу пришлось полтора часа обороняться скалкой от компании пьяных мужчин
27 марта 2024, 13:57

Фото: istock / Andranik Hakobyan

В Уфе трое мужчин жестоко избили соседа на глазах у жены и ребёнка. От нападения уфимцу пришлось обвиваться скалкой для теста.
Как сообщает Телеграм-канал Mash Batash, инцидент начался в лифте дома на Российской 20. Агрессивной пьяной компании показалось, что им чересчур дерзко ответили. Когда сосед пытался спрятаться в подъезде, его тащили обратно на улицу и продолжали избивать.

Сообщается, что все это происходило на глаза супруги и ребёнка. Потерпевший написал заявление.

Ранее стало известно, что Глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль дело об истязании девочки отцом. Мужчина был дочь, сажа ее на цепь и лишал пищи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#избиение
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В Крыму возбудили уголовное дело на женщину, призывавшую нападать на военных ВС РФ
ФСБ: возбуждено дело против крымчанки за призывы к насилию над военными ВС РФ
27 марта 2024, 13:50

Фото: iStock/seb_ra

В Крыму возбудили дело против 40-летней жительницы Судака, призывавшей к насилию над российскими военными. Об этом сообщили в управлении ФСБ по республике и Севастополю.
Сообщается, что женщина в социальной сети «ВКонтакте» оставляла комментарии с призывами к насилию над российскими солдатами. Против нее возбуждено дело по статье 280.

По информации источника, преступнице грозит пять лет тюремного заключения. Отмечается, что женщину также оштрафовали на тридцать тысяч рублей согласно административному протоколу. В настоящее время россиянка находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что матроса из Евпатории приговорили к лишению свободы условно сроком на один год после того, как он призывал убивать российских военных.

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