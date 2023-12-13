Под Новосибирском после издевательств подростков над пенсионеркой возбудили дело

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После издевательства двух подростков над пенсионеркой в Новосибирской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС.
«Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении пожилой женщины», — рассказали в ведомстве.По информации следствия, подростки угрожали пенсионерке применением насилия и украли находящиеся у нее дома деньги.
Сообщается, что к одинокой пенсионерке временно переедет внучка. Родственники после произошедшего боятся оставлять женщину одну.
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