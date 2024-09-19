Под Новосибирском судят мужчину, ограбившего ювелирный магазин с помощью удочки

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В Новосибирской области начался судебный процесс над мужчиной, ограбившим ювелирный магазин весьма необычным способом. Он и его сообщник совершили преступление, использовав одеяло и удочку.
Преступление было совершено ещё в 2016 году, но попался грабитель только сейчас, сообщает «КП Новосибирск». Сам способ осуществления этого почти идеального ограбления достоин того, чтобы быть экранизированным в криминальной драме.
Для того, чтобы проникнуть внутрь магазина, преступники прорезали дыру в стене торгового центра. Затем они просунули внутрь удилище от удочки с прикреплёнными к нему сшитыми между собой одеялами. С помощью этой импровизированной ширмы они отгородили проход от датчиков движения и камер видеонаблюдения. После этого, используя уже стандартные методы «медвежатников», подельники перекусили дужки навесного замка и похитили сейф с ювелирными изделиями на семь миллионов рублей.
Ушли с места преступления, почти не оставив следов. Но только почти — к раскрытию преступления привела маленькая ниточка. В буквальном смысле, нитка от того самого одеяла. Эксперты нашли на ней молекулы пота и определили ДНК. Генетический портрет преступника проверили, и оказалось, что он уже был в базе МВД — попадался раньше. Мужчину объявили в федеральный розыск, а в этом году задержали. Следующее заседание по делу изобретательного ювелирного вора состоится 1 октября.
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Для того, чтобы проникнуть внутрь магазина, преступники прорезали дыру в стене торгового центра. Затем они просунули внутрь удилище от удочки с прикреплёнными к нему сшитыми между собой одеялами. С помощью этой импровизированной ширмы они отгородили проход от датчиков движения и камер видеонаблюдения. После этого, используя уже стандартные методы «медвежатников», подельники перекусили дужки навесного замка и похитили сейф с ювелирными изделиями на семь миллионов рублей.
Ушли с места преступления, почти не оставив следов. Но только почти — к раскрытию преступления привела маленькая ниточка. В буквальном смысле, нитка от того самого одеяла. Эксперты нашли на ней молекулы пота и определили ДНК. Генетический портрет преступника проверили, и оказалось, что он уже был в базе МВД — попадался раньше. Мужчину объявили в федеральный розыск, а в этом году задержали. Следующее заседание по делу изобретательного ювелирного вора состоится 1 октября.
Читайте также:
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Александр Бойцов