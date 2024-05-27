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Экс-главу дагестанского села посадили на 19 лет за убийство и ограбление ювелирного

27 мая 2024, 14:46
Фото: iStock/OlFedv

Фото: iStock/OlFedv

Бывшего главу дагестанского села Абдуллу Курбанова посадили на девятнадцать лет за убийство охранника и ограбление ювелирного магазина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
Отмечается, что в 2001 году Курбанов с братом и знакомым напал на магазин «Мебель-золото» в забайкальском Краснокаменске. Злоумышленники украли золото и бриллианты на сумму 1,6 миллиона рублей, а также застрелили охранника.

По информации источника, пострадавший скончался в больнице. После чего Курбанов сбежал в Дагестан, где стал главой села Герга в Каякентском районе.



22 года спустя, в ноябре прошлого года сотрудники правоохранительных органов задержали его во время поездки в Забайкальский край.

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Мосгорсуд оставил в СИЗО бизнесмена Фомина по делу экс-замминистра обороны
27 мая 2024, 14:37

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Мосгорсуд оставил без изменения меру пресечения для соучредителя ООО «ОлимпСитиСтрой» Александра Фомина, арестованного по делу о взятках бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно сообщению, адвокаты просили отправить Фомина под домашний арест. Однако суд оставил апелляционные жалобы без удовлетворения. Следователь и прокурор считают, что Фомин может покинуть страну, находясь на домашнем аресте, используя связи и накопленные деньги.

При этом защита просила приобщить к делу некоторые материалы, в том числе благодарности от РПЦ, губернаторов, правительств ДНР и ЛНР, а также военных органов СК за строительство и благотворительность, проведённые во время эпидемии COVID-19 и за время проведения спецоперации.

«В материалах дела лишь материалы госконтрактов и другие договоры, нет доказательств того, что Фомин имеет отношение к преступлению. Нет свидетельств, что Фомин предпринимал какие-то (незаконные – ред.) меры», — заявила защита бизнесмена.

Кроме того, Фомин выразил готовность дать некие показания, однако пока ему такую возможность не предоставили.

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Бойцы Росгвардии обезвредили пациента с топориком в больнице города Облучье
27 мая 2024, 14:30

Фото: iStock/Grape_vein

Росгвардейцы задержали агрессивного пациента с кухонным топориком в больнице города Облучье, об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
«В городе Облучье Еврейской автономии местный житель 2003 года рождения обратился в приемное отделение районной больницы, настойчиво требуя сделать ему рентген руки», — сообщили в пресс-службе.

Молодого человека попросили сохранять спокойствие и соблюдать очередь. Пациент разозлился ещё сильнее, стал вести себя агрессивно, кричать и материться. После этого его попросили покинуть здание больницы.

Пациент ушёл, но вскоре вернулся с кухонным топориком в руках. На помощь сотрудники больницы вызвали бойцов Росгвардии. Им успешно удалось нейтрализовать разбушевавшегося молодого человека и доставить его в отделение полиции.

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#больница
#росгвардия
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#дебошир
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На Байкале обнаружили дрейфующий катер с пятью трупами – видео
СК РФ: На Байкале на катере нашли трупы пяти человек
27 мая 2024, 14:18

Фото: iStock/Grape_vein

На озере Байкал около острова Тонкий в Бурятии обнаружили дрейфующий катер, на борту которого оказалось пять трупов. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Согласно сообщению, 26 мая на озере Байкал около острова Тонкий на катере обнаружены тела пяти человек, не подающих признаков жизни. При этом уточняется, что судоводитель и пассажиры судна погибли из-за отравления угарным газом.

В настоящее время на судне проводятся все необходимые следственные действия. Уточняются обстоятельства происшествия.

«В Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — говорится в сообщении ведомства.

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Начальник российской колонии попался на взятке
В Воронеже силовики задержали начальника ИК-2 Запрудских по делу о взятке
27 мая 2024, 13:37

Фото: iStock/blinow61

В Воронеже начальник исправительной колонии №2 Максим Запрудских задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает «‎Вести Воронеж».
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 290 УК РФ. Иной информации не приводится.

Ранее сообщалось, что заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали при получении взятки. Отмечается, что чиновник в декабре 2022 года был назначен главой региона на пост вице-губернатора. Он курировал работу департаментов строительства. Согласно информации источника, Власов был якобы задержан 23 мая во время получения взятки, размер которой составил 1,3 миллиона рублей.

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В ФРГ офицера осудили за предполагаемый шпионаж в пользу России
27 мая 2024, 13:34

Фото: iStock/klenger

Немецкого офицера приговорили к 3,5 годам лишения свободы за подозрение в шпионаже в пользу России
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение высшего земельного суда в Дюссельдорфе.

Суд установил, что 54-летний мужчина был обвинен в «тайной агентурной деятельности». Офицер Бундесвера признал, что передавал российской стороне военную информацию, объясняя свои действия страхом, что российско-украинский конфликт может перерасти в ядерную войну. Он также упомянул о своем плохом психологическом состоянии.

Ранее газета The Guardian сообщала, что в Лондоне был арестован 64-летний мужчина по обвинению в шпионаже в пользу России. Говарду Майклу Филлипсу инкриминируют содействие иностранной разведке. Операция по его задержанию прошла 16 мая в центре Лондона, но информация об этом стала известна только сейчас.

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Мужчину до смерти забили в частном доме в Новой Москве
27 мая 2024, 13:20

Фото: iStock/Motortion

Тело избитого мужчины нашли в жилом доме в Новой Москве. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов осматривают место происшествия. По их данным, неизвестные избили мужчину до смерти. Людмила Нефедова добавила, что точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что маленький мальчик захлебнулся в пруду на глазах у матери. Сообщается, что все произошло в садовом некоммерческом товариществе «Озерное». Ребенок гулял с мамой. Она отвела его к пожарному водоему. В какой-то момент девушка потеряла его из вида, а спустя несколько минут обнаружила его в воде. Спасти его не удалось.

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#происшествия
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В Самаре арестовали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки
27 мая 2024, 12:43

Фото: iStock/sabthai

Суд арестовал жителя Тольятти, который нанес более шестидесяти ножевых ранений 17-летней девушке в Самаре, что привело к ее смерти
Об этом сообщило Следственное управление СК России по Самарской области в своем Telegram-канале.

«Судом по ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщило ведомство.
По данным следствия, в ночь на 25 мая 19-летний молодой человек, находясь в доме своего брата в Самаре, нанес 17-летней девушке более шестидесяти ножевых ударов, в результате чего она скончалась на месте. По данному происшествию возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство, совершенное с особой жестокостью).

Отмечается, что задержанный признался в совершении преступления.

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Екатеринбуржцы лижут яйца, чтобы получить миллион рублей
Екатеринбуржцы начали лизать куриные яйца, чтобы получить миллион рублей
27 мая 2024, 12:40

Фото: iStock/Wirestock

Жители Екатеринбурга начали лизать яйца, чтобы получить миллион рублей. Оказалось, что местная сеть супермаркетов «Жизньмарт» пообещала выплатить миллион рублей каждому, кто отравится продукцией из магазина. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, за последний месяц 18 человек обратились в Роспотребнадзор после отравления продуктами из «Жизньмарта». Тогда владелец сети супермаркетов Иван Зайченко разорвал все контракты с поставщиками, которые поставляли просроченные продукты и еду с бактериями. Он также заявил, что каждому новому отравившемуся будет выплачен миллион рублей, и быстро пожалел о таком ходе.

Екатеринбуржцы не растерялись и начали массово облизывать яйца в магазине, чтобы заразиться сальмонеллёзом, а также скупать готовую продукцию в надежде выплаты.

Узнав об этом, Зайченко отметил, что выплаты получат только те, кто ранее обращался в Роспотребнадзор, а остальным «лизать яйца не обязательно».

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#ск
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Центробанк объяснил снижение числа «чёрных кредиторов» их переходом в интернет
27 мая 2024, 12:07

Фото: Istockphoto / BrianAJackson

Банк России выявил в I квартале этого года в Московском регионе 30 субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. По сравнению с тем же периодом прошлого года их стало почти в три раза меньше, сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.
В январе-марте 2023 года банк насчитал 86 подобных субъектов. Тенденцию к падению их числа объяснили появлением нелегальных интернет-проектов, у которых нет физического адреса и привязки к определённому региону.
«Большинство выявленных «нелегалов» – это «чёрные кредиторы». 25 таких субъектов обнаружили в Москве, три – в Московской области. Чаще всего это поддельные ломбарды, микрофинансовые организации, которые работают вне правового поля. Они могут использовать неправомерные методы взыскания задолженности и без предупреждения менять условия договора», – говорится в сообщении.
Кроме того, выявлены компании, использующие схему «возвратного лизинга». В большинстве случаев она приводит к потере заложенного автомобиля.

Обнаружены и субъекты с признаками финансовой пирамиды. В Московском регионе выявлены два таких «нелегала», которые в удалённом режиме привлекали деньги граждан под видом инвестиций в сомнительные проекты.
«Выдавать потребительские займы могут только компании, включённые в реестр регулятора. Если это не так, то, скорее всего, организация ведёт деятельность нелегально. Мошенники могут предлагать вложения с высокой доходностью, займы по низкой ставке и другие сомнительные схемы. Всё это может обернуться финансовыми потерями для человека», – предупредил начальник Управления противодействия нелегальной деятельности Главного управления Банка России по ЦФО Антон Сайкин.
Для защиты потребителей Банк России выявляет организации с признаками нелегальной деятельности. Сейчас в предупредительном перечне – более 13,5 тыс. таких компаний, из них в Москве – свыше 530 организаций, в Подмосковье – свыше 150.

Как напомнили в Банке России, перед обращением в финансовую организацию следует убедиться в её законности на сайте ЦБ РФ в разделе «Проверить финансовую организацию». Также нужно понять, что эта компания отсутствует в предупредительном списке.

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