Экс-главу дагестанского села посадили на 19 лет за убийство и ограбление ювелирного

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Бывшего главу дагестанского села Абдуллу Курбанова посадили на девятнадцать лет за убийство охранника и ограбление ювелирного магазина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
Отмечается, что в 2001 году Курбанов с братом и знакомым напал на магазин «Мебель-золото» в забайкальском Краснокаменске. Злоумышленники украли золото и бриллианты на сумму 1,6 миллиона рублей, а также застрелили охранника.
По информации источника, пострадавший скончался в больнице. После чего Курбанов сбежал в Дагестан, где стал главой села Герга в Каякентском районе.
22 года спустя, в ноябре прошлого года сотрудники правоохранительных органов задержали его во время поездки в Забайкальский край.
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По информации источника, пострадавший скончался в больнице. После чего Курбанов сбежал в Дагестан, где стал главой села Герга в Каякентском районе.
22 года спустя, в ноябре прошлого года сотрудники правоохранительных органов задержали его во время поездки в Забайкальский край.
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Екатерина Коршунова