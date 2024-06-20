Под Новосибирском супруги до смерти замучили 10-летнюю дочь знакомой

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В Новосибирской области супружеская пара из села три дня жестоко обращалась с дочерью их знакомой, сообщает Следственный комитет региона.
Согласно данным следствия, знакомая попросила супругов присмотреть за своей 10-летней дочерью. С 14 по 17 июня они избивали девочку и лишали ее пищи.
В результате девочка потеряла сознание и была доставлена в больницу, где скончалась. Отмечается, что супруги морили ребенка голодом, считая это способом «изгнания дьявола».
Супруги арестованы, против них возбуждено уголовное дело по обвинению в истязании и убийстве.
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В результате девочка потеряла сознание и была доставлена в больницу, где скончалась. Отмечается, что супруги морили ребенка голодом, считая это способом «изгнания дьявола».
Супруги арестованы, против них возбуждено уголовное дело по обвинению в истязании и убийстве.
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Артем Кузьмин