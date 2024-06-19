В Кемеровской области жестоко убита 12-летняя девочка

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Жестокое убийство 12-летней девочки произошло в Кемеровской области. Её тело нашли в колодце неподалёку от заброшенного здания.
В городе Топки полицейские и волонтёры разыскивали пропавшую Карину более суток, сообщает телеграм-канал SHOT. Девочка ушла из дома и не вернулась. Последний раз её видели на записи камеры видеонаблюдения в магазине «Пятёрочка». Куда ребёнок отправился потом, проследить не удалось.
Сегодня утром Карину обнаружили мёртвой в колодце около заброшенного дома неподалёку от Комсомольской площади. На теле видны признаки насилия. Правоохранители уже задержали подозреваемого. Выясняется, надругался ли он над школьницей перед тем, как совершить убийство. Возбуждено уголовное дело.
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Александр Бойцов