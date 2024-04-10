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Под обстрелом журналистов погиб майор пресс-центра группировки войск «Запад» Половодов

Коц: во время обстрела журналистов погиб офицер пресс-службы МО РФ Половодов
10 апреля 2024, 21:21
Фото: iStock/trofimich

Фото: iStock/trofimich

Во время обстрела под Кременной, под который попала съемочная группа «Вести Луганск», погиб майор пресс-центра группировки войск «Запад» Евгений Половодов. Об этом сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.
«Сегодня во время обстрела, под который попала группа «Вести Луганск» был смертельно ранен наш товарищ, майор пресс-центра группировки войск «Запад» Женя Половодов», — написал Коц в своём Telegram-канале.

Он вспомнил, как работал вместе с Половодовым в самых горячих точках под Изюмом и вместе снимали репортажи в Харьковской области.



У Половодова остались мама, жена и маленький сын.

Напомним, 10 апреля съемочная группа «Вести Луганск» попала под обстрел на Кременском направлении. ВСУ нанесли удар по региону в том момент, когда там работала съемочная группа телеканала. Оператор получил ранение в ногу. Также сообщается о пострадавшем корреспонденте.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
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Во Франции произошел взрыв на заводе, производящем биотопливо
На юге Франции произошли взрыв и пожар на заводе, производящем биотопливо
10 апреля 2024, 22:01

Фото: iStock/Leonid Ikan

Мощный взрыв и пожар произошли на предприятии в городе Сет в регионе Эро на юге Франции, сообщил телеканал BFMTV.
Инцидент произошел на предприятии Saipol, подпадающем под европейскую директиву SEVESO по предотвращению и контролю техногенных катастроф, сообщает телеканал со ссылкой на коммюнике префектуры Эро.

Один работник завода пострадал и находится в критическом состоянии, его эвакуировали вертолетом. Как отмечают очевидцы, чёрный дым поднимается в небо от пожара. В настоящее время огонь удалось ликвидировать.

По данным местных властей, завод занимается производством биотоплива, и инцидент не представляет угрозы для населения, проживающего поблизости.

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Зарубивший гостя топором житель Чувашии получил срок
Зарубившего односельчанина топором жителя Чувашии посадили на девять лет
10 апреля 2024, 20:54

Фото: iStock/Grape_vein

Житель Чувашии, который зарубил топором пришедшего к нему в гости односельчанина, был приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом 10 апреля сообщило региональное следственное управление СК РФ.
«Суд признал подсудимого виновным и вынес ему приговор в виде 9 лет заключения в исправительной колонии строгого режима», — отмечается в заявлении СУСК.
По данным следствия, вечером 13 декабря 2023 года в селе Стемасы Алатырского района мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с гостем нанес ему ряд ударов топором по голове и другим частям тела. Затем он дважды ударил потерпевшего ножом в грудь, в результате чего тот скончался на месте. Уголовное дело было возбуждено по статье 105 УК РФ (убийство).

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Смартфон пассажира самолета треснул и задымился во время полета
Daily Mail: у пассажира United Airlines задымился смартфон во время полета
10 апреля 2024, 20:42

Фото: istockphoto/Diy13

Паника возникла на борту рейса авиакомпании United Airlines из-за задымившегося смартфона у одного из пассажиров, сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел на рейсе из Сан-Франциско в лондонский аэропорт Хитроу. В ходе полета телефон пассажира провалился между сиденьем и подлокотником, а когда пассажир вернул спинку кресла в вертикальное положение, устройство треснуло и начало дымиться.

Стюардесса сумела быстро поместить телефон в огнестойкую термозащитную сумку. Руководство рейса приняло решение не прерывать полет, и самолет благополучно приземлился в Лондоне.

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#инцидент
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Москвичке по ошибке удалили малые половые губы в частной столичной клинике
В частной столичной клинике изувечили девушку во время интимной пластики
10 апреля 2024, 19:50

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Владелец сети московских клиник пластической хирургии Эльбрус Гусейнов склонил свою девушку к интимной пластике в одном из своих филиалов, где ей полностью удалили малые половые губы, после чего мужчина её сразу бросил. Об этом пишет Telegram-канал «Голос страны».
По словам девушки, она пошла на интимную пластику после требований своего партнёра. Операция должна была продлиться 45 минут, однако она заняла три часа.

«Ночью появились адские боли, позвонила на следующий день в клинику, там сказали пропить таблеток. Это не помогло, врачи этой клиники начали колоть мне антибиотики, от которых мне стало только хуже», — рассказала пострадавшая.

Интимная зона не заживала несколько месяцев, тогда девушка обратилась в больницу, где у нее диагностировали полное удаление малых половых губ.

При этом мужчина, который склонил её к операции, практически сразу бросил возлюбленную. Он также отказался помогать ей и даже угрожал.

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Дело призывавшего калечить пленных РФ активиста Друзенко направили в суд
10 апреля 2024, 19:26

Фото: istock / cyano66

Расследование уголовного дела в отношении украинского активиста Геннадия Друзенко, обвиняемого в призыве калечить российских военнослужащих, попавших в плен, завершено, и дело передано в суд, передает 10 апреля ТАСС.
Сотрудник правоохранительных органов подтвердил, что прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Друзенко по статье УК РФ о возбуждении ненависти или вражды.

Материалы дела направлены в московский суд для дальнейшего рассмотрения. По словам правоохранителей, обвиняемый скрывается от правосудия и объявлен в международный розыск, поэтому дело будет рассмотрено заочно.

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Возможный сообщник террористов, напавших на «Крокус», прыгнул с моста
10 апреля 2024, 19:18

Фото: Istockphoto / z1b

Сотрудники ФСБ и МВД проводят мероприятия по розыску пособника террористов из «Крокус Сити Холла», который может скрываться в подмосковном лесу. Во время перестрелки с правоохранителями, подозреваемый спрыгнул с моста, сообщает телеграм-канал «Shot».
По информации портала, 47-летний подозреваемый пытался скрыться от правоохранителей на автомобиле. В населенном пункте Мещерское мужчина выпрыгнул на ходу из машины.

Разыскиваемый отстреливался, у него вышло скрыться. Мужчина совершил прыжок с моста через речку Рожайка, а затем спрятался в лесополосе вдоль русла.

Правоохранители и сотрудники спецслужб продолжают поиски подозреваемого.

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#теракт
#крокус сити холл
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Диловар Исломов отрицает свою вину по делу о теракте в «Крокусе»
10 апреля 2024, 18:57

Фото: iStock/shironosov

Фигурант по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» не признает вину. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на адвоката задержанного.
Речь идет о Диловаре Исломове*, который по версии следствия был пособником террористов.

25 марта суд избрал Исломову* меру пресечения в виде ареста. Также были задержаны отец и брат фигуранта, которые в настоящее время находятся в СИЗО.

Правоохранители установили, что Диловар Исломов* владел автомобилем Renault Symbol, на котором исполнители теракта пытались скрыться после совершения преступления. Его брат и их отец, которые также арестованы по делу о теракте, знали о готовящемся нападении. ​Свою вину в преступлении они также не признают.

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*включен в перечень террористов и экстремистов
#суд
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#теракт
#крокус сити холл
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Трое сыновей и несколько внуков главы политбюро ХАМАС погибли при обстреле в Газе
Al Jazeera: ЦАХАЛ ликвидировал троих сыновей лидера ХАМАС Хании
10 апреля 2024, 18:35

Фото: iStock/CatEyePerspective

При ударе израильской армии по территории палестинского государства, погибли трое сыновей и несколько внуков главы политбюро движения ХАМАС, сообщает телеканал Al Jazeera.
Лидер ХАМАС Исмаил Хания прокомментировал потерю родственников и сообщил, что благодарен Аллаху за честь, которую он оказал, забрав детей и внуков. По его словам, сыновья оставались в Секторе газа до последней минуты жизни вместе с палестинским народом.

Хания добавил, что в результате военных действий он потерял не менее 60 членов семьи.

Прежде сообщалось, что СШИ и Израиль привели свои армии в состояние повышенной готовности. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#израиль
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#палестина
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Появилось видео погони со стрельбой за предполагаемым сообщником террористов в Чехове
Вероятный пособник террористов из «Крокуса», убегая, отстреливался от полиции
10 апреля 2024, 18:27

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Предполагаемый пособник террористов из «Крокуса», убегая от полиции, выскочил из машины и спрыгнул с моста, ему удалось скрыться в лесополосе. Видео погони со стрельбой публикует Baza.
Мужчину преследовали две машины силовиков. Они пытались остановить авто Николая, однако, проезжая автомойку, мужчина резко сдал назад, выпрыгнул из машины, спрыгнул с моста и убежал в сторону леса. Во время погони за ним были слышны выстрелы. Подозреваемый отстреливался от преследовавших его полицейским. При этом, по предварительным данным, мужчина в автомобиле был не один.

Всё произошло 9 апреля около 22.00. Предполагаемого сообщника террористов ищут до сих пор. В Чехове введен сигнал «Сирена». На поиски преступника брошены все силовые структуры.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин подтвердил, что спецслужбы ищут на территории муниципалитета предполагаемого пособника террористов из «Крокус Сити Холла».

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