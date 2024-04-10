Под обстрелом журналистов погиб майор пресс-центра группировки войск «Запад» Половодов

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Во время обстрела под Кременной, под который попала съемочная группа «Вести Луганск», погиб майор пресс-центра группировки войск «Запад» Евгений Половодов. Об этом сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.
«Сегодня во время обстрела, под который попала группа «Вести Луганск» был смертельно ранен наш товарищ, майор пресс-центра группировки войск «Запад» Женя Половодов», — написал Коц в своём Telegram-канале.
Он вспомнил, как работал вместе с Половодовым в самых горячих точках под Изюмом и вместе снимали репортажи в Харьковской области.
У Половодова остались мама, жена и маленький сын.
Напомним, 10 апреля съемочная группа «Вести Луганск» попала под обстрел на Кременском направлении. ВСУ нанесли удар по региону в том момент, когда там работала съемочная группа телеканала. Оператор получил ранение в ногу. Также сообщается о пострадавшем корреспонденте.
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Элина Позднякова