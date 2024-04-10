Под обстрелом журналистов погиб майор пресс-центра группировки войск «Запад» Половодов

Владелец сети московских клиник пластической хирургии Эльбрус Гусейнов склонил свою девушку к интимной пластике в одном из своих филиалов, где ей полностью удалили малые половые губы, после чего мужчина её сразу бросил. Об этом пишет Telegram-канал «Голос страны».