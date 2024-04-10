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Боевики украинского батальона «Азов»* отказываются выполнять приказ главнокомандующего ВСУ об удержании Часов Яра. Военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин считает, что причина в том, что они осознают свою неспособность выполнить эту задачу.
В беседе с изданием «Лента.ру» эксперт отметил, что хотя командиры «Азова»* утверждают, что эта оборона не для них, что бойцы подразделения слишком квалифицированы и должны выполнять другие, более сложные задачи, причина саботажа приказов высшего командования кроется в другом. Националисты прекрасно понимают невыполнимость этой боевой задачи, выполнение которой грозит им неминуемой гибелью, и просто боятся за свою жизнь.
Военный эксперт также добавил, что саботаж боевого приказа главкома — это очень серьёзный симптом для ВСУ. Это неповиновение и невыполнение прямого приказа ведёт моральному разложению, подрыву боевого духа и в конечном счёте окончательному поражению, которое уже не за горами, заключил полковник Кошкин.
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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
Александр Бойцов