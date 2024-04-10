Трое сыновей и несколько внуков главы политбюро ХАМАС погибли при обстреле в Газе

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При ударе израильской армии по территории палестинского государства, погибли трое сыновей и несколько внуков главы политбюро движения ХАМАС, сообщает телеканал Al Jazeera.
Лидер ХАМАС Исмаил Хания прокомментировал потерю родственников и сообщил, что благодарен Аллаху за честь, которую он оказал, забрав детей и внуков. По его словам, сыновья оставались в Секторе газа до последней минуты жизни вместе с палестинским народом.
Хания добавил, что в результате военных действий он потерял не менее 60 членов семьи.
Прежде сообщалось, что СШИ и Израиль привели свои армии в состояние повышенной готовности. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Хания добавил, что в результате военных действий он потерял не менее 60 членов семьи.
Прежде сообщалось, что СШИ и Израиль привели свои армии в состояние повышенной готовности. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова