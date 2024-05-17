Под Ростовом водитель эвакуатора похитил и убил 9-летнюю девочку

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25-летний житель похитил и убил девятилетнюю школьницу близ Ростова, сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что 25-летний Руслан Ш. ехал на эвакуаторе в районе станицы Ольгинской, когда увидел Машу, идущую из магазина. Он заманил ребенка в машину и отвез его в поле за поселком.
Родители обнаружили пропажу, в течение 2,5 часов пытались найти ребенка самостоятельно, но вскоре вызвали полицию. Сотрудники отследили эвакуатор и его водителя и с помощью ГЛОНАСС определили место остановки, а также тела ребенка.
Подозреваемый был задержан. Уточняется, что он ранее не имел судимости. Сейчас с ним работает сотрудник правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что на Сахалине мужчина избил и похитил бывшую возлюбленную.
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Родители обнаружили пропажу, в течение 2,5 часов пытались найти ребенка самостоятельно, но вскоре вызвали полицию. Сотрудники отследили эвакуатор и его водителя и с помощью ГЛОНАСС определили место остановки, а также тела ребенка.
Подозреваемый был задержан. Уточняется, что он ранее не имел судимости. Сейчас с ним работает сотрудник правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что на Сахалине мужчина избил и похитил бывшую возлюбленную.
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Александр Климов