Мужчина похитил ребенка возлюбленной в попытке заставить выйти за него замуж

Фото: istock / Chalabala
В Индии мужчина хотел заставить возлюбленную выйти за него, похитив ее сына. О необычном подходе индийца пишет The Times of India.
Рахул Ядав из города Бхопал, штат Мадхья-Прадеш, был долго влюблен в 25-летнюю девушку. Они были знакомы с детства, и мужчина желал видеть ее своей женой. Но девушку выдали замуж за другого мужчину, от которого она впоследствии родила сына. В 2023 году Ядав нашел номер телефона конкурента и отправил ему совместные старые снимки с его супругой. Из-за этого пара поссорилась, и индианка с ребенком переехали к родителям.
В один день женщина пошла рынок с матерью, оставив сына у своего брата. Он был очень занят из-за работы в ресторане и не заметил пропажу племянника. Он сообщил сестре, и девушка обратилась к полицейским. Он сразу предположила, что похитить ребенка мог Рахул.
Читайте также:
В Луховицах при пожаре из-за перегрузки электросети погибла семья с детьми
Алина Юрчак