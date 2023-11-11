Житель Уфы похитил и две недели пытал девушку-сироту

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Неоднократно судимый 24-летний Артур Хуснуллин похитил и две недели пытал 21-летнюю девушку-сироту Азалию Шагиеву. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что 21-летняя Шагиева приехала в Уфу на заработки, в дальнейшем она познакомилась с Хуснуллиным и между ним начались отношения. Однако спустя время девушка решила расстаться с ним.
Узнав это, Хуснуллин заманил девушку к себе в квартиру под предлогом вечеринки с друзьями. Сначала все было хорошо, однако после того, как люди ушли, преступник жестоко избил Азалию и заявил ей, что она больше ни с кем не будет вступать в отношения.
В плену Шагиева провела две недели. Спасти ее удалось благодаря матери изверга. Она позвонила в полицию и сообщила об этом преступлении. На данный момент девушку госпитализировали с серьезными травмами.
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Узнав это, Хуснуллин заманил девушку к себе в квартиру под предлогом вечеринки с друзьями. Сначала все было хорошо, однако после того, как люди ушли, преступник жестоко избил Азалию и заявил ей, что она больше ни с кем не будет вступать в отношения.
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Екатерина Коршунова