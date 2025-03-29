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Под Тверью задержали рецидивиста, изнасиловавшего и убившего 13-летнюю школьницу

Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

В Тверской области задержали рецидивиста, который убил 13-летнюю школьницу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 21 марта девочка из деревни Рязаново отправилась в гости к подруге, после чего её никто больше не видел.

В субботу тело подростка было обнаружено около СНТ «Ручеёк». Предварительно, школьницу сначала изнасиловали, а потом убили.

Спустя несколько часов после обнаружения тела был задержан подозреваемый, которым оказался местный работник пилорамы, ранее судимый за кражи и убийство, уточняет Telegram-канал Mash.

В ближайшее время в отношении задержанного будет избрана мера пресечения.

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В Мьянме произошло новое землетрясение
29 марта 2025, 12:58

Фото: iStock/Petrovich9

В Мьянме произошло новое землетрясение. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что менее получаса назад были зафиксированы толчки магнитудой 5.9 балла по шкале Рихтера. Эпицентр пришёлся на пригород столицы Нейпьидо.

Толчки произошли в двух километрах от главного города страны, на глубине до 10 километров.

В настоящее время информация о последствиях уточняется.

Первое землетрясение произошло в Мьянме накануне, 28 марта. В результате, количество погибших, по последним данным, составило 1 002 человек. Ещё 2 376 человек пострадали из-за стихийного бедствия. Также подземные толчки ощущались в соседней Таиланде.

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Число погибших из-за землетрясения в Мьянме выросло до 1002 человек
29 марта 2025, 08:47

Фото: istockphoto/Wirestock

Количество погибших в результате разрушительного землетрясения в Мьянме, согласно последним данным, достигло 1 002 человек. Ещё 2 376 человек пострадали из-за стихийного бедствия.
Такие цифры приводит Центральное телевидение Китая со ссылкой на средства массовой информации Мьянмы. В связи с землетрясением в стране объявлен режим чрезвычайного положения. Разборы завалов и спасательные операции продолжаются. По прогнозу Геологической службы США, которая отслеживает сейсмологическую активность во всем мире, под завалами и обломками разрушенных зданий могут найти до 100 тысяч погибших.

Землетрясение в Мьянме произошло 28 марта в округе Сикайн. Эпицентр его находился неподалёку от Мандалая, второго по величине города страны. Магнитуда подземных толчков достигала 7,7 балла по шкале Рихтера. Подземные толчки ощущались также и в соседнем Таиланде, но там они были несколько слабее. Это самое мощное землетрясение в Мьянме с 1912 года, когда его сила составила 7,9 балла.

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Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло почти 700 человек
29 марта 2025, 06:55

Фото: iStock/SteveCollender

Количество погибших при землетрясении в Мьянме возросло до 694 человек. Об этом сообщает Франс Пресс.
«Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 694 человек, пострадали 1670», — передает агентство со ссылкой на местные власти.

Ранее президент России Владимир Путин постановил отправить в Мьянму два самолета со спасателями и врачами для ликвидации последствий землетрясения. В общей сложности в страну полетели 120 сотрудников спасательных ведомств.

Землетрясение случилось утром 28 марта. Его сила оценивается в 7,7 балла. К тому же толчки были зафиксированы в Китае, Бангладеше, Лаосе, Индии и Тайланде. В последнем известно о 10 погибших в результате происшествия. Свыше 100 человек пропали без вести.

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На востоке Москвы найден тайник со взрывчаткой для теракта
29 марта 2025, 06:40

Фото: iStock/aerogondo

На востоке Москвы, рядом с Измайловским кремлем, был найден тайник со взрывчаткой, который должен был быть использован для теракта. Об этом сообщает РИА Новости.
«Тайник со взрывчаткой, которую хотели использовать для теракта в Москве, находился у гаражей на востоке Москвы - рядом с Измайловским кремлем», — пишет агентство.

Данное взрывное устройство должно было быть использовано для теракта в одном из столичных административных зданий. По подозрению в организации задержан мужчина, который сотрудничал с украинскими спецслужбами с февраля этого года.

Куратор злоумышленника пообещал ему выезд на Украину после совершения теракта. В дальнейшем мужчина должен был воевать на стороне ВСУ.

Как оказалось, тайник находился возле Измайловского кремля и отеля «Альфа Измайлово». Им оказалась расписанная граффити стена, рядом с которой регулярно проходят жители района и владельцы собак со своими питомцами. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник сотрудничает ​со следствием.

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Россиянку депортируют из США из-за незаконных эмбрионов
NYP: Российскую ученую Петрову депортируют из США за ввоз эмбрионов лягушек
29 марта 2025, 05:35

Фото: istock/Naturalist

Работающую в Гарвардской медицинской школе ученую из РФ Ксению Петрову хотят депортировать из США из-за незаконного ввоза эмбрионов лягушек. Об этом сообщает New York Post (NYP).
Гражданку России задержали 16 февраля в аэропорту Бостона. NYP пишет, что россиянка получила эмбрионы лягушек во время визита во Францию, но не задекларировала их. Адвокат Петровой Грегори Романовского утверждает, что его подзащитная непреднамеренно совершила ошибку при оформлении груза.

Российской ученной аннулировали исследовательскую визу, сейчас она находится в иммиграционном центре штата Луизиана. Власти США решили депортировать Ксению Петрову во Францию, там она сможет повторно подать заявление на визу.

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