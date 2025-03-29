Под Тверью задержали рецидивиста, изнасиловавшего и убившего 13-летнюю школьницу

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В Тверской области задержали рецидивиста, который убил 13-летнюю школьницу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 21 марта девочка из деревни Рязаново отправилась в гости к подруге, после чего её никто больше не видел.
В субботу тело подростка было обнаружено около СНТ «Ручеёк». Предварительно, школьницу сначала изнасиловали, а потом убили.
Спустя несколько часов после обнаружения тела был задержан подозреваемый, которым оказался местный работник пилорамы, ранее судимый за кражи и убийство, уточняет Telegram-канал Mash.
В ближайшее время в отношении задержанного будет избрана мера пресечения.
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В субботу тело подростка было обнаружено около СНТ «Ручеёк». Предварительно, школьницу сначала изнасиловали, а потом убили.
Спустя несколько часов после обнаружения тела был задержан подозреваемый, которым оказался местный работник пилорамы, ранее судимый за кражи и убийство, уточняет Telegram-канал Mash.
В ближайшее время в отношении задержанного будет избрана мера пресечения.
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Анастасия Чинкова