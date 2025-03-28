В российском регионе осудили школьника за ложное сообщение о теракте

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В российском регионе осудили подростка за ложное сообщение о готовящемся теракте. Как сообщает полиция Кузбасса, несовершеннолетний парень позвонил с угрозой в школу, после чего туда направили наряды экстренных служб. Суд приговорил ученика к штрафу в 30 тысяч рублей.
«В ходе обследования здания школы сотрудниками полиции взрывных устройств (оружия, боеприпасов и т.д.), а также подозрительных предметов, содержащих в себе взрывчатые вещества, обнаружено не было», — передает «Сiбдепо» сообщение ведомства.Тем временем в Москве задержали рецидивиста, который собирался устроить настоящий теракт. Как сообщает АГН «Москва», мужчину задержали сотрудники ФСБ. Правоохранители выяснили, что он был завербован украинскими спецслужбами и намеревался подорвать взрывное устройство в местах массового скопления людей.
«После совершения теракта куратор обещал обеспечить ему выезд на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. У задержанного изъято готовое к применению СВУ массой 5 кг на основе аммонала с таймером, а также смартфон, используемый для связи с украинскими спецслужбами», — приводит агентство сообщение ФСБ.Читайте также:
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