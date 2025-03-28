Тренер по плаванию 34 раза изнасиловала ученика в школьном бассейне

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В США начался судебный процесс над 30-летней учительницей физкультуры Алейной Маршал из Пенсильвании, которую обвиняют в совращении ученика. Женщина насиловала школьника на протяжении двух лет. Информацию об этом деле передает CBS News.
Преступление случилось в школе города Норт-Сеуикли, округ Бивер. Обвиняемая женщина работала тренером по плаванию. Следствие выяснило, что с января 2023 года Маршал вступала в интимные отношения с подростком прямо в школьном бассейне.
Маршал предъявлены обвинения в 34 четырех «успешных» домогательствах в воде, которые заканчивались сексом или иным сексуальным контактом.
Адвокат учительницы настаивает, что дело не такое простое, как кажется, и тренер не опасна для общества, детей в частности. Сейчас бывшая тренер внесла залог и ожидает решения суда на свободе.
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Маршал предъявлены обвинения в 34 четырех «успешных» домогательствах в воде, которые заканчивались сексом или иным сексуальным контактом.
Адвокат учительницы настаивает, что дело не такое простое, как кажется, и тренер не опасна для общества, детей в частности. Сейчас бывшая тренер внесла залог и ожидает решения суда на свободе.
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Мария Моисеева