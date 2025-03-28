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Тренер по плаванию 34 раза изнасиловала ученика в школьном бассейне

CBS News: В США тренер по плаванию совратила ученика в бассейне 34 раза
Фото: iStock/Ridofranz

Фото: iStock/Ridofranz

В США начался судебный процесс над 30-летней учительницей физкультуры Алейной Маршал из Пенсильвании, которую обвиняют в совращении ученика. Женщина насиловала школьника на протяжении двух лет. Информацию об этом деле передает CBS News.
Преступление случилось в школе города Норт-Сеуикли, округ Бивер. Обвиняемая женщина работала тренером по плаванию. Следствие выяснило, что с января 2023 года Маршал вступала в интимные отношения с подростком прямо в школьном бассейне.

Маршал предъявлены обвинения в 34 четырех «успешных» домогательствах в воде, которые заканчивались сексом или иным сексуальным контактом.

Адвокат учительницы настаивает, что дело не такое простое, как кажется, и тренер не опасна для общества, детей в частности. Сейчас бывшая тренер внесла залог и ожидает решения суда на свободе.

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Вертолет МЧС не смог долететь до попавших под лавину на Колыме туристов
28 марта 2025, 03:12

Фото: iStock/Kirzaa

Спасатели не смогли оперативно добраться к месту ЧП попавших под лавину туристов на Колыме на вертолете. Причина: сложные погодные условия. Спасатели выдвинулись на место происшествия пешком, сообщили в ГУ МЧС по региону.
27 марта сообщалось, что группа туристов из горного клуба МГУ попала под лавину в Ягоднинском районе Магаданской области.

«Утром 28 марта вертолет МИ-8 МЧС России вылетел из поселка Синегорье к месту происшествия для начала поисковых мероприятий. В связи с низкой облачностью, низовым туманом и скалистой местностью до нужной точки долететь не удалось около 5 км», — говорится в сообщении.
От места высадки экипаж продолжил движение пешком.

По данным губернатора Сергея Носова, в результате схода лавины погибли четыре человека, один турист получил перелом ноги, еще один остался без серьезных травм. Следственный комитет возбудил уголовное дело о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

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Россияне возмутились заселению в соседнюю с ними квартиру 13 гастарбайтеров
В Липецке жильцы дома возмутились заселению в соседнюю квартиру 13 мигрантов
28 марта 2025, 00:32

Фото: iStock/eugenekeebler

В Липецке жители дома на Киевской улице столкнулись с заселением 13 гастарбайтеров в одну из квартир многоэтажки. «Лента.ру» передает информацию о деталях ситуации.
Все 13 работников были размещены в одном жилье на фоне протестов против строительства нового высотного дома в частном секторе, которое ранее одобрили власти, несмотря на возражения горожан. Новое место проживания мигрантов как раз находится рядом со стройкой.

Как отмечают собственники, мигрантов заселили ночью, а участковый подтвердил законность их проживания. Жильцы до последнего сомневались в этом утверждении, продолжая возмущаться.

«Зачем нам такие соседи в таком количестве? Извините, у нас дети малолетние. Как это, опасений может не быть?», — поразились соседи 13 гастарбайтеров, указывая, что у них здесь не общежытие и не хостел, а нормальный дом.
Недовольные люди уже обратились в прокуратуру, а также готовят обращение в горсовет.

27 марта стало известно, что в Новом Уренгое группа молодых мигрантов напала на дочь участника СВО на Украине, гордо снимая атаку на видео. Инцидент произошел после неоднократных случаев травли в адрес девочки.

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#дом
#жители
#дома
#собственники
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Стала известна судьба россиян с затонувшего в Хургаде батискафа
Генконсульство: шесть россиян погибли и семь пострадали после ЧП с батискафом
27 марта 2025, 23:28

Фото: iStock/globalmoments

Шестеро российских граждан, включая двух детей, погибли в результате аварии туристического батискафа «Синдбад» в Красном море близ египетской Хургады. Еще семь россиян госпитализированы, их состояние стабильное. Об этом сообщило Генконсульство РФ в Хургаде через свой Telegram-канал.
«Генеральное консульство России в Хургаде с прискорбием сообщает, что в результате сегодняшней аварии батискафа «Синдбад» погибли шесть россиян, в том числе двое детей», — сообщили в заявлении.
ЧП произошло сегодня утром 27 марта в километре от берега. Люди находились на регулярной экскурсии. Пострадавших доставили в больницы: большинство людей удалось спасти, их состояние в норме.

«На настоящий момент в больницах Хургады остаются семь российских граждан, включая пятерых несовершеннолетних. По словам врачей, их состояние не вызывает опасений», — рассказали в Генконсульстве.
Ранее «Радио 1» передавало, что мошенник обманул 36-летнюю россиянку на 10 миллионов рублей, представившись успешным трейдером с Кипра. Аферист убедил женщину сыграть на бирже, чтобы заработать больше денег, а после свел с некими «консультантами».

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#рф
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Мошенник обманули россиянку на 10 млн под видом трейдера с Кипра
27 марта 2025, 20:26

Фото: iStock/fizkes

Мошенник обманул 36-летнюю россиянку на 10 миллионов рублей, представившись успешным трейдером с Кипра. Как сообщает полиция Кузбасса, аферист убедил женщину сыграть на бирже, чтобы заработать больше денег, а после свел с некими «консультантами».
«Под их диктовку установила на смартфон приложение и программу удаленного доступа. Потерпевшая включала менеджеру демонстрацию экрана телефона и под диктовку «заключала сделки» на биржевой площадке. По крайней мере так она думала. На самом деле жительница пгт. Крапивинский пополняла чужие счета на крупные суммы», — приводит «Сiбдепо» сообщение ведомства.
Тем временем в Москве полицейские поймали 19-летнего курьера мошенников. Парень собирался забрать деньги у 85-летней жительницы Зеленограда, которая к тому момента отдала другим курьерам уже более 2 млн 700 тысяч рублей. Как сообщает АГН «Москва», пенсионерка заподозрила неладное во время очередного разговора со злоумышленниками, когда ее начали расспрашивать про квартиру.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали на Пресненской набережной подозреваемого — 19-летнего жителя Тюмени, который забирал посылки у курьеров различных служб доставок, заведомо зная, что там находятся деньги», — передает агентство слова полковника внутренней службы Владимира Васенина.
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#сотрудники
#опасность
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В Екатеринбурге автомобиль въехал в толпу людей на тротуаре
27 марта 2025, 19:22

Фото: iStock/Anton Novikov

Автомобиль влетел в пешеходов у Таганского ряда в Екатеринбурге. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.
Машину выкинуло на тротуар с пешеходами после столкновения с другим автомобилем. По данным портала Е1.ru, в результате ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок.

Движение в районе аварии парализовано. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причину ДТП.

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