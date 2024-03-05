Под Волгоградом женщина почти отгрызла член напавшему на неё насильнику

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В городе Котельниково Волгоградской области 18-летний юноша напал на 33-летнюю женщину и попытался её изнасиловать. Отбиваясь от нападавшего, отважная дама сильно укусила его за половой орган, который тот намеревался пустить в ход.
Женщина рассказала полицейским о суровом способе самозащиты, к которому ей пришлось прибегнуть. Опознавать подозреваемого пришлось не только по описанию внешности. Доказательством возможной вины молодого человека стали также глубокие следы от укуса.
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Александр Бойцов