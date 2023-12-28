В Ленобласти мужчину задержали за изнасилование девочки-подростка

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В городе Тихвин Ленинградской области полицейские задержали мужчину по подозрению в изнасиловании девочки-подростка. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.
Отмечается, что мать 17-летней пострадавшей девочки подала заявление в полицию.
Предварительно, инцидент случился на улице Машиностроителей. Там впоследствии правоохранители и задержали 30-летнего мужчину.
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«Женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением, в котором сообщила, что злоумышленник 25 декабря надругался над ее дочерью», — цитирует телеканал слова собеседника.
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Диана Аванесян