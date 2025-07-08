Под Волгоградом жительница требует наказать родителей мальчика, прострелившего голову её дочери

08 июля 2025, 12:06

Под Волгоградом требуют наказать родителей выстрелившего в школьницу мальчика

Фото: iStock/blinow61

Жительница Волгоградской области требует привлечь к ответственности родителей мальчика, который выстрелил в голову её дочери из пневматического оружия. Девочка получила травму головы и сотрясение мозга, однако полиция бездействует.





Как рассказала порталу V1.ru жительница Суровикино, её 14-летняя дочь пострадала во время прогулки 22 июня.





«Моя дочь с подружками пошла гулять. Они шли по улице и услышали громкий хлопок, будто петарда взорвалась. И в этот момент мой ребёнок почувствовал резкий удар в голову и сильную боль. Оказалось, что со двора выстрелили из пневмата. Попали ей прямо в голову, в затылок. Дочь присела и схватилась за голову. Проходящая рядом женщина вызвала полицию и попыталась оказать помощь. На затылке было кровавое пятно. Потом мы отвезли дочь в больницу, хирург сделал рентген. Но никаких документов нам не отдали, сказав, что сразу передали их полиции», – уточнила женщина.