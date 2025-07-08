Под Волгоградом жительница требует наказать родителей мальчика, прострелившего голову её дочери
Под Волгоградом требуют наказать родителей выстрелившего в школьницу мальчика
Жительница Волгоградской области требует привлечь к ответственности родителей мальчика, который выстрелил в голову её дочери из пневматического оружия. Девочка получила травму головы и сотрясение мозга, однако полиция бездействует.
Как рассказала порталу V1.ru жительница Суровикино, её 14-летняя дочь пострадала во время прогулки 22 июня.
«Моя дочь с подружками пошла гулять. Они шли по улице и услышали громкий хлопок, будто петарда взорвалась. И в этот момент мой ребёнок почувствовал резкий удар в голову и сильную боль. Оказалось, что со двора выстрелили из пневмата. Попали ей прямо в голову, в затылок. Дочь присела и схватилась за голову. Проходящая рядом женщина вызвала полицию и попыталась оказать помощь. На затылке было кровавое пятно. Потом мы отвезли дочь в больницу, хирург сделал рентген. Но никаких документов нам не отдали, сказав, что сразу передали их полиции», – уточнила женщина.По выпискам от врачей, девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. При этом причина получения ранения в документе не указана.
В полиции сказали, что в 13-летний подросток стрелял из пневматики по ведру во дворе, но промахнулся. Позднее мать с мальчиком лично пришли к семье пострадавшей, чтобы извиниться, но их не впустили. При этом в подразделении по делам несовершеннолетних заявили о написании отказного материала из-за отсутствия экспертизы.
Мать пострадавшей возмущена и считает, что родители мальчика должны понести административную ответственность за покупку ребёнку таких опасных вещей.
Все попытки портала связаться с представителями компетентных органов не увенчались успехом.