Российская школьница обвинила мать в многолетнем насилии

08 июля 2025, 12:04

В Ленобласти женщину заподозрили в избиении дочери с 2018 года

Фото: iStock/SB Arts Media

В Ленинградской области 14-летняя дочь обвинила 37-летнюю мать в домашнем насилии. Об этом сообщает портал «Конкретно.ру».