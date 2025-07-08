Российская школьница обвинила мать в многолетнем насилии
В Ленинградской области 14-летняя дочь обвинила 37-летнюю мать в домашнем насилии. Об этом сообщает портал «Конкретно.ру».
О происходящем в семье восьмиклассница рассказала инспектору по делам несовершеннолетних во время профилактической беседы. Со слов пострадавшей, мать систематически избивает ее с 2018 года, нанося удары по голове, туловищу, рукам и ногам. Кроме того, женщина постоянно угрожает дочери, унижает и оскорбляет.
После разговора со школьницей полицейский передал информацию следователям. Причем нерадивая родительница сама явилась в полицию. В отношении нее составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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