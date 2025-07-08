Внедорожник рухнул с моста в Свердловской области – видео
Видео: Telegram @gibdd_66
Внедорожник Lexus рухнул с моста в Свердловской области. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной ГАИ.
Всё произошло в Нижнем Тагиле. 19-летний парень решил погонять на элитном авто по пустому проспекту минушвей ночью. Скоростные заезды с подлётом снимались на камеру. Однако на одном из поворотов водитель не справился с управлением, не успев вовремя затормозить, пробил ограждение и вылетел в воду.
Выбраться из салона авто гонщику и двум его молодым пассажиркам не удалось – они утонули. Повезло лишь тому, кто заснял произошедшее. Он вышел из машины перед трюком, что снять эпичное видео.
Сотрудники дорожной полиции разбираются в причинах и обстоятельствах аварии. Видеозаписи были изъяты, а оператора допрашивают.
Читайте также: