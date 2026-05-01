Под завалами в шахте на Колыме оказались восемь человек
Под завалами горных масс на угольном карьере в Магаданской области находятся восемь человек. Об этом РИА Новости заявил губернатор региона Сергей Носов.
По его словам, среди пострадавших четверо — граждане другой страны, двое — местные жители Колымы, и еще двое — вахтовики из других регионов России. Носов подчеркнул, что специалисты работают над разбором завала с осторожностью. Руководство предприятия предпринимает все необходимые меры, добавил он.
В Магаданской области произошло обрушение угольного рудника Кадыкчанский. Под завалами могут оказаться до восьми горняков. Генеральный директор Кадыкчанского угольного разреза, Александр Нестерович, сообщил, что инцидент вызван сходом селя, который произошел из-за оттаивания вечной мерзлоты.
