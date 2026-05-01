Поезд снес прицеп грузовика на железнодорожном переезде

В ночь на 1 мая в Красноярском крае произошла авария с участием грузового автомобиля и пассажирского поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Согласно предварительной информации, столкновение случилось на регулируемом железнодорожном переезде возле станции Ингашская. Сведения о пострадавших не поступали.

В прокуратуре сообщили о начале служебной проверки по факту аварии. В ближайшее время высока вероятность задержки других поездов, которые должны были следовать по этому маршруту.

Похожая ситуация недавно произошла в США. Там грузовой автомобиль выехал на железнодорожные пути и столкнулся с пассажирским составом.

