Поезд снес прицеп грузовика на железнодорожном переезде
В ночь на 1 мая в Красноярском крае произошла авария с участием грузового автомобиля и пассажирского поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Согласно предварительной информации, столкновение случилось на регулируемом железнодорожном переезде возле станции Ингашская. Сведения о пострадавших не поступали.
В прокуратуре сообщили о начале служебной проверки по факту аварии. В ближайшее время высока вероятность задержки других поездов, которые должны были следовать по этому маршруту.
Похожая ситуация недавно произошла в США. Там грузовой автомобиль выехал на железнодорожные пути и столкнулся с пассажирским составом.
