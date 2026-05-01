В Тульской области нашли пропавшую семилетнюю девочку

ТАСС: в Тульской области пропавшую девочку нашли спустя более 12 часов
Фото: iStock/Fedorovekb

В Тульской области сотрудники полиции нашли пропавшую семилетнюю девочку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».



Правоохранители обнаружили пропавшую в Щекинском районе. По информации отряда «ЛизаАлерт», ребенок был найден у подруги. Состояние несовершннолетней не вызывает опасений. После медицинского осмотра ее передали отцу.

Уточняется, что с момента пропажи прошло более 12 часов. В операции участвовали волонтеры из Тульской, Орловской и Калужской областей. «ЛизаАлерт» выразила благодарность всем, кто принял участие в поисках, включая правоохранительные органы, местных жителей и администрацию Советского района, которая предоставила помещение для штаба.

Екатерина Коршунова

