В Тульской области нашли пропавшую семилетнюю девочку
В Тульской области сотрудники полиции нашли пропавшую семилетнюю девочку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Правоохранители обнаружили пропавшую в Щекинском районе. По информации отряда «ЛизаАлерт», ребенок был найден у подруги. Состояние несовершннолетней не вызывает опасений. После медицинского осмотра ее передали отцу.
Уточняется, что с момента пропажи прошло более 12 часов. В операции участвовали волонтеры из Тульской, Орловской и Калужской областей. «ЛизаАлерт» выразила благодарность всем, кто принял участие в поисках, включая правоохранительные органы, местных жителей и администрацию Советского района, которая предоставила помещение для штаба.
