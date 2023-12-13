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Поддерживавшего поджоги военкоматов жителя ЕАО осудили за оправдание терроризма

13 декабря 2023, 05:18
Фото: iStock/Michał Chodyra

Фото: iStock/Michał Chodyra

В городе Биробиджан Еврейской автономной области (ЕАО) мужчину, открыто поддерживающего поджоги военкоматов, осудили за оправдание терроризма. Его приговорили к штрафу, пишет URA.RU со ссылкой на УФСБ РФ по региону.

«Гражданин разместил в мессенджере публичный комментарий, оправдывающий поджоги военных комиссариатов. Мужчина признан виновным в совершении преступления за публичное оправдание терроризма. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. руб.», — говорится в публикации.

Отмечается, что результаты расследования ранее подтвердили связь случаев попыток поджогов военкоматов в России с деятельностью украинских спецслужб.

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#мужчина
#суд
#штраф
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В Новосибирской области подростки проникли в дом и издевались над пенсионеркой
13 декабря 2023, 04:54

Фото: iStock/Dzurag

В селе Новокремлевское Новосибирской области в дом к пенсионерке ворвались двое подростков и стали издеваться над женщиной. Об этом пишет НГС.
Издевательство над пожилой женщиной подростки снимали на видео. На одном из таких роликов молодой человек в доме пенсионерки выливает воду из стакана на печку.

Вместе с ним находится его соучастник, лица которого не видно, но голос похож на детский. Злоумышленники прыгают на кровати женщины, которая всхлипывает рядом. Ещё на одном видео у пенсионерки отбирают табурет со словами: «Ты его недостойна».

По информации издания, в правоохранительных органах узнали об издевательствах и опросили пострадавшую. В настоящее время личности подростков установлены, злоумышленников доставили в полицию.

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#женщины
#человек
#полиция
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Двух учительниц из одной школы уволили за съёмки в порно
Associated Press: В США двух учительниц уволили за съёмки в порно
13 декабря 2023, 03:45

Фото: iStock/mapo

В американском штате Миссури двух учительниц из одной школы уволили, когда узнали, что по совместительству они являются порномоделями. Об этом пишет Associated Press.
Речь идёт о 31-летней Меган Гейтер и 28-летней Брианне Коппейдж, которые вели аккаунты на платформе OnlyFans и ряде других сайтов для взрослых. Отмечается, что девушки были вынуждены взять подработку из-за низкой зарплаты и не афишировали, чем занимаются после школы.

«Я хотела получить третий диплом. У меня степень магистра по педагогике, но я собиралась стать специалистом», — цитирует издание слова Коппейдж.

Обеспокоенность работой учителей в порноиндустрии выразили многие родители школьников, которые сочли такое занятие возмутительным.

При этом Гейтер и Коппейдж признались, что шум вокруг их увольнения сделал им отличную рекламу, в связи с чем количество их подписчиков увеличилось. 

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#сша
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В Москве заключили под стражу охранников ТЦ, устроивших поножовщину
13 декабря 2023, 02:55

Фото: iStock/7713Photography

Двух охранников, которых обвиняют в поножовщине в московском ТЦ «Калейдоскоп», поместили под стражу. Об этом столичная прокуратура сообщила в своём Телеграм-канале.
«Суд заключил под стражу обвиняемых по уголовному делу о покушении на убийство и причинении вреда здоровью двум мужчинам в торговом центре», — говорится в публикации.

Отмечается, что решение было принято при учёте позиции Тушинской межрайонной прокуратуры.



Конфликт между несколькими мужчинами произошёл 10 декабря. В торговом центре двое охранников сперва устроили словесную перепалку, которая потом перетекла в драку с персоналом барбершопа. По словам очевидцев, пострадали два человека.

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#суд
#конфликт
#работники
#москва
#тц
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Армия Израиля нанесла удары по территории Сирии
13 декабря 2023, 02:45

Фото: РИА Новости

Армия Израиля сообщила о нанесении ударов по ряду объектов инфраструктуры и военных объектов сирийской армии на территории Сирии. Об этом говорится в Телеграм-канале ведомства.
«Некоторое время назад в ответ на пуски в сторону Израиля... самолет и танки Армии обороны Израиля нанесли удары по нескольким военным постам и военной инфраструктуре, принадлежащим сирийской армии, на территории Сирии», — проинформировали в израильской армии.

Кроме того, Армия Израиля нанесла удар по месту пуска, принадлежащему ливанскому движению «Хезболла», расположенному на территории Ливана.

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#израиль
#армия
#удар
#сирия
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В Новосибирске при пожаре в пятиэтажке погибла 19-летняя девушка
МЧС: В Новосибирске при пожаре в пятиэтажке погибла 19-летняя девушка
13 декабря 2023, 02:00

Фото: Фотобанк Московской области

В Новосибирске во вторник, 12 декабря, загорелась квартира в пятиэтажном доме на улице Объединения. В результате происшествия одна девушка погибла, троим человекам удалось спастись, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Уточняется, что пожар произошёл в квартире на третьем этаже. В его тушении участвовали 12 спасателей и шесть единиц техники.

В квартире в результате пожара сгорела комната, где находились женщина и трёхлетний ребёнок. Женщина получила ожоги, а ребёнок не пострадал.

Кроме того, пожарные обнаружили на лестничной клетке ещё двоих пострадавших — девушку и мужчину. Мужчину удалось спасти, однако девушка через некоторое время скончалась.

Причина возгорания в настоящее время уточняется.

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#пожар
#женщина
#пожарные
#ожоги
#девушка
#тела
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В Свердловской области нашли тела матери и дочери в частном доме
В Свердловской области нашли тела матери и дочери в частном доме — URA.RU
13 декабря 2023, 01:52

Фото: iStock/victorass88

В городе Сухой Лог Свердловской области в одном из домов обнаружили тела женщины и её дочери. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Тела погибших нашли утром в их же доме. Предварительно, они задохнулись угарным газом», — цитирует издание слова собеседника.

Уточняется, что ЧП произошло из-за закрытой створки вентиляции от газового котла.

В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что обстоятельства гибели женщины и девочки уточняются, полиция начала проверку.

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#полиция
#скр
#тела
#дом
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Израиль начал затопление подземных туннелей ХАМАС в секторе Газе
WSJ: Израиль начал затопление подземных туннелей ХАМАС в секторе Газе
13 декабря 2023, 00:37

Фото: iStock/HUNG CHIN LIU

Израильские военные закачивают в систему подземных туннелей сектора Газа морскую воду. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники среди официальных лиц США.
Военные Израиля считают, что боевики ХАМАС активно используют сеть из туннелей в секторе Газа. По информации WSJ, операция, направленная на разрушении инфраструктуры палестинского движения, может продлиться до нескольких недель.

Министр обороны Израиля в понедельник, 11 декабря, заявил, что северная часть сектора Газа находится на «переломном этапе», а оплоты ХАМАС — «на грани краха».

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#военные
#армия
#хамас
#сектор газа
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На борьбу с крупным пожаром в Ивантеевке мобилизованы 24 единицы техники — МЧС
12 декабря 2023, 22:55

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Московской области

Масштабный пожар вспыхнул во вторник, 12 декабря, на складе в подмосковном городе Ивантеевка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.
В борьбе с огнём задействованы 60 спасателей и 24 единицы техники. Отмечается, что возгорание произошло на улице Заречной, площадь пожара составила почти 3000 квадратов.

«В Подмосковье огнеборцы МЧС РФ ликвидируют крупный пожар. Огонь охватил 2800 квадратных метров помещения, обрушилась кровля», — проинформировали в МЧС.

Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал.

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#мчс
#пожар
#возгорание
#кровля
#работники
#рф
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«Страшновато, на самом деле»: Очевидцы рассказали о пожаре на фабрике в Ивантеевке
12 декабря 2023, 22:55

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Московской области

В подмосковном городе Ивантеевка во вторник, 12 декабря, вечером случился пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Московской области.
Возгорание произошло на территории хлопкопрядильной фабрики по адресу улица Заречная, дом 1. Причины возгорания устанавливаются, информация о пострадавших в настоящее время отсутствует. 

О том, как начинался пожар, рассказали очевидцы инцидента.

«Я работаю в здании напротив — до очага возгорания метров 100-150. Услышал сильный хлопок. Выглянув в окно, увидел пламя. Только собрался вызывать пожарных, как услышал сирену — на территорию завода въехал первый расчёт. Потом я сбился со счёта пожарных машин», — поделился с корреспондентом житель города Дмитрий.
Уточняется, что напротив загоревшейся фабрики расположена бензозаправка, работников которой встревожило ЧП. Вадим Логинов рассказал, что слышал хлопок, после чего увидел огромное количество пожарных машин. Самого огня с заправки было не видно.

«Страшновато, на самом деле», — признался мужчина.

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