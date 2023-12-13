Поддерживавшего поджоги военкоматов жителя ЕАО осудили за оправдание терроризма

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В городе Биробиджан Еврейской автономной области (ЕАО) мужчину, открыто поддерживающего поджоги военкоматов, осудили за оправдание терроризма. Его приговорили к штрафу, пишет URA.RU со ссылкой на УФСБ РФ по региону.
«Гражданин разместил в мессенджере публичный комментарий, оправдывающий поджоги военных комиссариатов. Мужчина признан виновным в совершении преступления за публичное оправдание терроризма. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. руб.», — говорится в публикации.
Отмечается, что результаты расследования ранее подтвердили связь случаев попыток поджогов военкоматов в России с деятельностью украинских спецслужб.
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