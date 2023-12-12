Работники Мособлпожспаса спасли провалившуюся в колодец бездомную собаку

Фото: Мособлпожспас
Работники Мособлпожспаса вызволили собаку, провалившуюся в канализационный колодец. Инцидент произошёл в посёлке Михнево городского округа Ступино, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили местные жители. Они услышали жалобный вой, раздающийся из подземного сооружения. Граждане заглянули в колодец и на двухметровой глубине увидели дворнягу. Самостоятельно помочь ей они не смогли», – рассказал старший смены Константин Строков.Прибыв на место происшествия, работники противопожарно-спасательной службы сделали из спасательной верёвки петлю, накинули её на бездомное животное и аккуратно вытащили. После спасения собака убежала.
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Лора Луганская