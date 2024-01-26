Поддерживающему СВО актёру Шагину пришла подозрительная посылка со статуэткой

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Актёру Антону Шагину пришла подозрительная посылка со статуэткой, которую он не заказывал, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, Шагин получил посылку, в которой находилось статуэтка богини Фемиды. Однако, ничего подобного звезда российского кино не заказывал. Вспомнив историю военного корреспондента Владлена Татарского, который погиб от взорвавшейся статуэтки, Шагин обратился в полицию. Отметим, что актёр активно поддерживает проведение спецоперации на Украине.
Правоохранители следы взрывных устройств в посылке не обнаружили.
Не так давно Шагин заказывал себе баян, который должен быть служить реквизитом для нового фильма. Предположительно, статуэтку ему прислали по ошибке.
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Правоохранители следы взрывных устройств в посылке не обнаружили.
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Евгения Парфентьева