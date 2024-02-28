Подмосковная прокуратура выясняет причины смерти подростка со сгоревшим телефоном в руке

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Тело подростка нашли в среду утром в посёлке Зелёный Богородского городского округа. В руке у него был оплавленный сотовый телефон, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.
«В квартире бабушки обнаружен труп её несовершеннолетнего внука 2006 года рождения. По имеющейся информации, на теле подростка замечены термические ожоги, а в руке обнаружен оплавленный мобильный телефон. Проведение прокурорской проверки поручено Ногинской городской прокуратуре», – говорится в сообщении.Как отметили в надзорном ведомстве, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также исполнению взрослыми родительских обязанностей.
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