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В Королёве рецидивист украл в продуктовом магазине телефон у продавца

01 февраля 2024, 09:21
Фото: iStock/oatawa

Фото: iStock/oatawa

Мужчину, подозреваемого в краже мобильного телефона, задержала полиция в Королёве, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что в продуктовом магазине покупатель увидел лежащий на прилавке телефон, принадлежащий продавцу, выбрал время, когда никто не видел, и положил его себе в карман, а затем покинул магазин», — говорится в сообщении.
Злоумышленника задержали по горячим следам. Им оказался 40-летний местный житель, ранее неоднократно судимый. При обыске у задержанного нашли украденный телефон — это имущество позже вернут законному владельцу.

Против мужчины завели уголовное дело по статье «Кража».

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#королёв
#криминал
#кража
#полиция
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В Якутии 27-летний молодой человек умер от преждевременного старения
01 февраля 2024, 09:42

Фото: istock / sudok1

В Якутии зарегистрировали единственного пациента с прогерией. 27-летний парень скончался от преждевременного старения. Об этом случае рассказывает издания ЯСИА, ссылаясь на слова заведующего отделением инфекционной патологии патологоанатомического отдела РБ № 1 — НЦМ Евгений Исаков.

Врач рассказал, что пациент с прогерией скончался в 2015 году. На тот момент в РФ было зафиксировано всего 12 граждан с диагнозом прогерия.

«Парню было 27 лет, но выглядел он на все 50. Он умер от прогрессирования патологии, что привело к сердечной недостаточности. Был весь седой, кожа — вся в морщинах и старческих пигментных пятнах. Сердце выглядело изношенным, почки — сморщенными, стенки сосудов были крайне измененными», — рассказал врач-патологоанатом.
Прогерия – это редкий синдром быстрого старения, который проявляется с раннего детства и вызывает раннюю смерть. Обычно, заболевание сопровождается недоразвитостью нижней челюстью и истончением кожи. Люди с таким диагнозом живут от 7 до 28 лет, в среднем составляя 12–13,5 года.

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#сердце
#врач
#кожа
#люди
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«Родила и выбросила»: В СК рассказали жуткие подробности убийства младенца в Омске
В Омске раскрыли убийство новорожденного, тело которого нашли в мусорном баке
01 февраля 2024, 09:07

Фото: istock / Miravision

В Омске сотрудники правоохранительных органов раскрыли убийство новорожденную девочку, чье тело было обнаружено 18 декабря 2023 года в мусорном баке. В преступлении подозревается 30-летняя мать малыша. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального УМВД.

«СУ СК России по Омской области по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», – сказано в сообщении.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что фигурантка родила здоровую девочку, завернула ее в полиэтиленовые пакеты и вместе с мусором выкинула в контейнер около дома. Ребенок умер от асфиксии.

После этого женщина отвезла к родственникам в Большереченский район двоих детей, и сняла квартиру, чтобы скрыться от полицейских. Силовикам удалось установить личность и место проживания горе-матери.

На допросе она пояснила, то ребенок был нежеланный, после родов в ванной она перестала подавать признаки жизни и женщина решила выбрать ребенка.

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#убийство
#ребёнок
#уголовное женщина
#полиция
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Вышедший из колонии мужчина сел на 14 лет за надругательство над мальчиком
В Великом Устюге суд дал 14,5 года мужчине за сексуальное насилие над ребенком
01 февраля 2024, 08:45

Фото: istock / Elena Horrmann

Великоустюгский суд Вологодской области приговорил к 14,5 года колонии строгого режима 33-летнего мужчину, который недавно вышел из колонии, за надругательством над мальчиком. Об этом информирует «Лента.ру», ссылаясь на объединённую пресс-службу судов региона.

Волгоградца признали виновным по статье 132 УК РФ («Действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Помимо этого, осужденный за сексуальное насилие пройдет лечение у врача психиатра-нарколога.

Согласна материала дела, в мае 2023 года мужчина вышел из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражи и грабеж. В августе россиянин, находясь в состоянии алкогольного опьянения подошел к компании ребят на детской площадке во дворе дома на улице Виноградова в Великом Устюге. Он предложил мальчикам уединиться и пообещал деньги и вейп. Когда дети отказались, он направился в ларек за добавкой спиртного и сигаретами. После чего к мужчине подошел один из мальчиков. Он завел ребенка внутрь деревянной горки и там совершил в отношении ребенка сексуальное насилие.

Мальчик сбежал и рассказал друзьям о произошедшем. Спустя пару дней мужчина вновь был замечен, дети сфотографировали его и сообщили полицейским.

Свою вину мужчина признал частично, отметив, что насилия к ребенку не применял.

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#суд
#дети
#насилие
#наказание
#мужчина
#мальчик
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В Лондоне бандит с кислотой напал на прохожих, пострадали минимум 9 человек
01 февраля 2024, 06:39

Фото: iStock/MattGush

В Лондоне девять человек попали в больницу после нападения злоумышленника с неизвестным едким веществом. Как сообщает издание Daily Mail, троих из пострадавших – женщину и двоих ее маленьких детей – в итоге пришлось госпитализировать.
Еще пяти людям также оказали помощь на месте происшествия. Все они были доставлены в больницу бригадами лондонской службы скорой помощи. Три сотрудника полиции также были госпитализированы после прибытия на вызов.

По имеющимся у лондонской полиции данным, инцидент произошёл на Клэпхем-Лессар-авеню, когда неизвестный мужчина бросил в женщину с детьми какое-то едкое вещество, скрывшись затем с места преступления. В настоящее время полиция задействует все ресурсы (включая даже вертолёт) для задержания злоумышленника и выяснения обстоятельств ЧП.



«Было замечено, как мужчина скрывался с места происшествия. Мы привлекаем ресурсы со всего Метрополитена для задержания этого человека, и работа продолжается, чтобы определить, что привело к этому ужасному инциденту», — заявил журналистам детектив-суперинтендант Александр Касл.

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#преступление
#нападение
#великобритания
#дети
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Гладков: ПВО сбила две цели в Яковлевском городском округе Белгородской области
01 февраля 2024, 06:12

Фото: сайт Кремля

Система ПВО сбила две воздушные цели в Яковлевском городском округе Белгородской области, на подлёте к городу Строитель, заявил в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Не умея добиться каких-либо успехов в зоне военных действий, киевская администрация всё чаще прибегает к террористическим методам, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории России. Белгородская область уже давно напоминает настоящий прифронтовой район.

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#пво
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#вячеслав гладков
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В Красноярске и Иркутске из-за прорыва труб произошли коммунальные аварии
01 февраля 2024, 05:44

Фото: iStock/Dima_Berlin

Сразу в двух крупнейших городах Сибири — Красноярске и Иркутске — произошли прорывы труб, из-за которых жители остались без воды, а улицы залило кипятком.
Так, в Красноярске более 30 домов остались без воды из-за прорыва трубы. Отключения коснулись улиц Ладо Кецховели, Пролетарской, Копылова и Менжинского. Как сообщает Telegram-канал Kras Mash, на последней вода хлынула на проезжую часть, дорогу затопило и на морозе она превратилась в настоящий каток.

Помимо домов, в зоне затопления также оказались два красноярских детсада, две школы и магазин.

В Иркутске же, по информации канала Babr Mash, из-за перегрузки и износа прорвало трубу в районе перекрёстка улиц Депутатской и Трилиссера. Эти две улицы, а также Советская, Красных Мадьяр, Красноярская и Култукская превратились в каток — отсюда и 9-балльные пробки. Несмотря на то, что воду откачивали всю ночь и утро, жителей просят по-прежнему быть осторожными, поскольку там всё ещё скользко

От произошедшего в ледяном плену оказались и некоторые дома Октябрьского района Иркутска. Их подъездные двери покрылись коркой, из-за чего люди не смогли выйти на работу.

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#красноярский край
#иркутская область
#коммунальные службы
#аварии
#отключение
#горячая вода
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ФСБ арестовала на Камчатке местного жителя, который хотел взорвать теплопункт
01 февраля 2024, 02:47

Фото: iStock/irene_rebrova

Управление Федеральной службы безопасности по Камчатскому краю задержало жителя Петропавловска-Камчатского по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Задержанный подозревается в подготовке теракта в центральном тепловом пункте Петропавловска-Камчатского. Во время обысков у него изъяли тротиловые шашки, пиротехника, поражающие элементы и экстремистская книга по изготовлению взрывных устройств.

Мужчину заключили под стражу, против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая приготовление к террористическому акту и незаконное хранение взрывчатых веществ.

Ранее ФСБ задержала гражданина РФ, который причастен к попытке совершить диверсию на объекте Минобороны РФ по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства. По информации ведомства, он также причастен к поджогам на объектах связи и железнодорожной инфраструктуры в Дагестане в ноябре и декабре 2023 года. В его средствах связи и электронных носителях были найдены данные, которые содержали фотоотчеты и переписку с кураторами Украины.

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#фсб
#арест
#теракт
#взрыв
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Mash Gor: Установлена личность предполагаемого убийцы бойца ММА Мутаева
01 февраля 2024, 02:29

Фото: iStock/aruba200

Правоохранительные органы установили личность предполагаемого убийцы бойца ММА Магомедрасула Мутаева. По информации канала Mash Gor, им стал 18-летний Надырхан Кадырханов из Коркмаскалы. Юноша объявлен в розыск, возбуждено дело об убийстве.
По данным Telegram-канала, причиной убийства явилась месть: около месяца назад Мутаев с друзьями избили Кадырханова и облили молодого человека зелёнкой. Сегодня 18-летний парень, скорее всего, в отместку выстрелил в своего обидчика несколько раз.

Напомним, что Магомедрасула Мутаева расстреляли у подъезда его собственного дома. Погибший был воспитанником Абдулманапа Нурмагомедова — отца знаменитого чемпиона Хабиба Нурмагомедова.

Спортсмен возвращался к себе домой с тренировки. Он уже подходил к подъезду, когда рядом остановилась белая «Приора». Выскочивший из машины человек произвёл сразу восемь выстрелов. Одна из пуль оказалась смертельной — она угодила в голову бойца.

Соседи погибшего спортсмена рассказали, что минувшим летом на него уже пытались покушаться, но тогда убийца промахнулся. После этого Мутаев достал собственный пистолет и начал палить в ответ. Незадачливый киллер в итоге ретировался.

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#дагестан
#убийство
#спортсмен
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Бойца ММА Мутаева убили у подъезда собственного дома - видео
В Дагестане ученика Нурмагомедова расстреляли у подъезда собственного дома
01 февраля 2024, 00:58

Фото: istockphoto/Diy13

Боец ММА, или смешанных единоборств (от англ. mixed martial arts - прим. ред.), Магомедрасула Мутаева расстреляли у подъезда его собственного дома. Погибший был воспитанником Абдулманапа Нурмагомедова — отца знаменитого чемпиона Хабиба Нурмагомедова.
Спортсмен возвращался к себе домой с тренировки, сообщает телеграм-канал Readovka. Он уже подходил к подъезду, когда рядом остановилась белая «Приора». Выскочивший из машины человек произвёл сразу восемь выстрелов. Одна из пуль оказалась смертельной — она угодила в голову перспективного бойца, которого тренировал в своё время отец легендарного Хабиба Абдулманап Нурмагомедов, воспитавший многих чемпионов, как любителей, так и профи.

На месте уже работает следственная группа. Судя по видеозаписи, опубликованной телеграм-каналом, Мутаева поджидали. Соседи погибшего спортсмена рассказали, что минувшим летом на него уже пытались покушаться, но тогда убийца промахнулся. Тогда не робкого десятка парень, что следует из вида спорта, который он выбрал, достал собственный пистолет и начал палить в ответ. Незадачливый киллер ретировался.

Связаны ли между собой эти два случая, предстоит установить следователям. Готовится возбуждение уголовного дела по статье «Убийство». Некоторые дагестанские СМИ сообщают, что убийцей мог быть сосед Мутаева.




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