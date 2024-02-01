В Королёве рецидивист украл в продуктовом магазине телефон у продавца

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Мужчину, подозреваемого в краже мобильного телефона, задержала полиция в Королёве, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что в продуктовом магазине покупатель увидел лежащий на прилавке телефон, принадлежащий продавцу, выбрал время, когда никто не видел, и положил его себе в карман, а затем покинул магазин», — говорится в сообщении.Злоумышленника задержали по горячим следам. Им оказался 40-летний местный житель, ранее неоднократно судимый. При обыске у задержанного нашли украденный телефон — это имущество позже вернут законному владельцу.
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