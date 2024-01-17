Житель Жуковского украл в магазине мобильный телефон и выбросил сим-карту

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Полиция задержала 34-летнего жителя подмосковного Жуковского по подозрению в краже мобильного телефона, забытого в магазине другим покупателем, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Следствие установило, что на кассе в магазине мужчина заметил на полке для сумок покупателей оставленный мобильный телефон. Он незаметно прикрыл его своим портмоне, а потом, расплатившись за покупки, унёс чужой гаджет», — говорится в сообщении.
Подозреваемого задержали рядом с его домом, а в его квартире нашли похищенный телефон без сим-карты: задержанный рассказал, что выбросил её.
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