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Житель Жуковского украл в магазине мобильный телефон и выбросил сим-карту

17 января 2024, 09:16
Фото: iStock/Михаил Руденко

Фото: iStock/Михаил Руденко

Полиция задержала 34-летнего жителя подмосковного Жуковского по подозрению в краже мобильного телефона, забытого в магазине другим покупателем, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Следствие установило, что на кассе в магазине мужчина заметил на полке для сумок покупателей оставленный мобильный телефон. Он незаметно прикрыл его своим портмоне, а потом, расплатившись за покупки, унёс чужой гаджет», — говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали рядом с его домом, а в его квартире нашли похищенный телефон без сим-карты: задержанный рассказал, что выбросил её.


Против мужчины завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.

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#жуковский
#криминал
#полиция
#кража
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Гладков высказался о видео с избиением прохожих группой подростков в Белгороде
Гладков заявил о необходимости жесткой реакции на избиение людей в Белгороде
17 января 2024, 09:11

Фото: istock / mrohana

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал избиения прохожих группой подростков. В своем телеграм-канале он заявил, что на такое власти должны реагировать жестко и быстро.

Глава региона отметил, что допускать такие противоправные действия нельзя, особенно в нынешний обстановке.

«Согласен, здесь нужно максимально быстро и жестко предпринимать все меры для того, чтобы и данные процессы остановить, и не допустить их в будущем. Тем более в такой сложной обстановке, в какой мы все сейчас живем», — написал политик.
Он заявил, что агрессивными подростками заинтересовалось региональное управление ФСБ. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство с применением насилия к гражданам». Личности нападавших установлены, полицейские занимаются их задержанием.

Напомним, 16 января в Сети появилась видеозапись о банде подростков, нападавших на случайных прохожих на улицах Белгорода, около магазинов и в гипермаркете Мегагринн.

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#Вячеслав Гладков
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Мужчина вернулся из колонии и расправился с отцом во время ссоры
В ЯНАО задержали мужчину, который вернулся из колонии и убил отца во время ссоры
17 января 2024, 09:01

Фото: istock / OlFedv

В Ямало-Ненецком автономном округе задержали мужчину, который после возвращения из колонии убил 70-летнего отца во время ссоры. Об этом информирует «Лента.ру», ссылаясь на региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По информации ведомства, 13 января в Ноябрьске 28-летний молодой человек, вернувшийся с мест отбывания наказания, начал конфликтовать с родственником. Мужчина избил престарелого отца, позже он скончался.

На следующий день родственники обнаружили пенсионера без признаков жизни. Экспертиза выявила, что у пенсионера закрытая черепно-мозговая травма. Возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Убийца задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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#рф
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Чтобы не возвращать долг жители Ачинска убили мужчину и бросили в кювет
СК: задержаны два жителя Ачинска по подозрению в убийстве иностранца из-за долга
17 января 2024, 08:34

Фото: istock / BrianAJackson

В Ачинске Красноярского края по подозрению в убийстве жителя Армении задержаны два человека. Один из убийц задолжал убитому почти миллион рублей. Об этом сообщает региональный главк СК РФ в телеграм-канале.

23 декабря 2023 года было найдено тело 75-летнего мужчины со следами насильственной смерти в районе улицы Шахтёрская-Северная. Позже нашлись подозреваемые — 37-летний и 56-летний жители Ачинска. Мужчинам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, по предварительному сговору, из корыстных побуждений).

По данным следствия, погибший неоднократно ездил в Ачинск для лечения из Армении. Он дал в долг своему 56-летнему знакомому практически 1 миллион рублей. Должник решил, что вместо возраста долга лучше избавиться от кредитора.

«Для реализации задуманного он привлек своего приятеля, пообещав заплатить денежное вознаграждение в сумме 50 тысяч рублей. В вечернее время под предлогом возврата займа мужчины привезли потерпевшего в дом к приятелю заимодавца. Там один из мужчин взял деревянный брусок и, следуя за потерпевшим, ударил его по голове, после чего второй злоумышленник также несколько раз ударил бруском мужчину», — сказано в релизе.
Затем мужчины вывезли пострадавшего и кинули в кювете, чтобы скрыть преступление.

Отмечается, что у погибшего за несколько часов до гибели был запланирован вылет.

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#ск рф
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В якутском интернате педагоги десять лет издевались над детьми-инвалидами
СК: В Якутии возбудили дело об истязании детей в школе-интернате для неслышащих
17 января 2024, 07:26

Фото: istock / Akintevs

В Якутии возбудили головное дело об истязании после информации о незаконных действиях в отношении воспитанниц школы-интерната для неслышащих. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным пресс-службы СУ СК России по региону, воспитателей у учителя в период с 2009 по 2017 год и с 2022 по 2024 год физически и психически издевались над детьми, родившимися в в 2003 и 2011 годах.

«Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) по обращению в следственные органы и сообщениям СМИ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетних)», — сказано в сообщении.
После публикаций материалов в СМИ о жестоком обращении с детьми-инвалидами министерство образования и науки Якутии сообщили, что полиция начала новую доследственную проверку. Одна из преподавателей вступилась за детей и записала на видео их жалобы на постоянные унижения со стороны учительницы.

Ранее сообщалось, что в Москве учителя истории задержали за совращение 13-летней девочки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#полиция
#учителя
#ск
#дети
#уголовное дело
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В Иркутске 16-летний подросток с друзьями убили отчима и сбросили тело в реку
СК: 16-летний подросток с друзьями убили отчима и сбросили тело в реку
17 января 2024, 05:58

Фото: сайт СК РФ

СК Иркутской области предъявил обвинение троим местным жителям в возрасте 19-20 лет и 16-летнему подростку за избиение 35-летнего отчима несовершеннолетнего, в результате которого мужчина скончался. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление СКР.
Следователи возбудили уголовное дело по ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В настоящее время вопрос об избрании им меры пресечения решается.

По данным следствия, обвиняемые нанесли мужчине травмы, несовместимые с жизнью. Далее с целью сокрытия преступления соучастники сделали прорубь в реке Ушаковка, принесли туда тело и сбросили его в воду.

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#уголовное дело
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#травмы
#меры
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ТАСС: Число жертв землетрясений в Японии увеличилось до 232 человек
17 января 2024, 05:04

Фото: iStock/ollegN

Число жертв землетрясений в Японии достигло 232, сообщает ТАСС со ссылкой на власти японской префектуры Исикава. Пострадало в общей сложности 1036 человек, а 21 до сих пор считаются пропавшими без вести.
Землетрясение магнитудой 7,6 в Японии 1 января 2024 года привело к значительному подъему суши. В некоторых местах море ушло от берегов на 250 метров. На всем западном побережье Японии впервые с 2011 года была объявлена угроза большого цунами.

Такое изменение зафиксировал французский независимый эксперт, который специализируется на анализе спутниковых данных Нахель Бельгерзе. Он изучил фотографии местности из космоса до и после землетрясения.

Берега поднялись на полуострове Ното, располагающемся в центральной части острова Хонсю. Из-за стихийного бедствия некоторые пристани потеряли связь с водой и оказались недоступны для лодок.

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#япония
#погибшие
#землетрясение
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В Одессе прогремели взрывы
«Общественное»: В Одессе прогремели взрывы
17 января 2024, 03:17

Фото: iStock/3DFOX

В Одессе слышны взрывы, пишет Телеграм-канал «Общественное».
«В Одессе раздаются звуки взрывов», — говорится в публикации.

В настоящее время на территории ​региона объявлена воздушная тревога.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#воздушная тревога
#украина
#одесса
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Гладков: Над Белгородом сбиты семь беспилотников ВСУ, пострадавших нет
17 января 2024, 02:57

Фото: iStock/NiseriN

Сразу семь украинских беспилотников были сбиты средствами ПВО над Белгородом и Белгородской областью, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждения в жилом секторе. Пожарный расчет и оперативные службы выехали на место, уточнил Гладков. Ранее мэрия сообщила о ракетной опасности в городе.



Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#бпла
#украина
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СК проверит данные о мигранте-таксисте, удерживающем 17-летнюю девушку в Подмосковье
СК проверит данные о мигранте-таксисте, удерживающем 17-летнюю девушку
17 января 2024, 02:31

Фото: Фотобанк Московской области

В Подмосковье следователи проверят данные о мигранте-таксисте, который около часа не выпускал 17-летнюю пассажирку из машины. Об этом СК РФ сообщает в Телеграм-канале.
В СМИ ранее появилась информация о том, что таксист-мигрант около часа не выпускал из автомобиля 17-летнюю девушку, возвращающуюся из Ногинска в Электросталь, заблокировав двери.

«По данному факту ГСУ СК России по Московской области проводится проверка», — проинформировали в ведомстве.

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