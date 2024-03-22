РИА Новости: террористы расстреливали людей в упор в «Крокус Сити Холле»

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Корреспондент РИА Новости внутри «Крокус Сити Холл» в момент вооруженного нападения.
Он рассказал, что террористы, ворвавшиеся в концертный зал, начали открыто стрелять по людям в упор.
Он отметил, что между вторым и третьим звонком, за несколько минут до 20:00 по московскому времени, через партер зала проникли как минимум трое мужчин в камуфляже без масок.
Они открывали огонь с близкого расстояния и использовали зажигательные шашки.
Охрана комплекса направляла тех, кто смог покинуть зал к эвакуационным выходам, в то время как сами охранники оставались на месте.
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Он отметил, что между вторым и третьим звонком, за несколько минут до 20:00 по московскому времени, через партер зала проникли как минимум трое мужчин в камуфляже без масок.
Охрана комплекса направляла тех, кто смог покинуть зал к эвакуационным выходам, в то время как сами охранники оставались на месте.
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Артем Кузьмин