Подмосковные огнеборцы спасли во время пожара домашних животных

Фото: Мособлпожспас
Работники Мособлпожспаса потушили пожар в хозяйственной постройке и спасли из огня домашних животных. Инцидент произошёл в садовом товариществе «Отдых» Наро-Фоминского городского округа, сообщили в пресс-службе ведомства.
Поздно вечером в единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили местные жители, которые издалека заметили пламя в соседнем садовом товариществе.
По его словам, пожарные оперативно начали тушить строение и одновременно приступили к эвакуации животных. В итоге из огня были спасены пять кроликов, семь кур и 11 уток.
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«Прибыв на вызов, пожарные наткнулись на закрытые автоматические ворота. Они связались с владельцем одного из садовых участков, который открыл им проезд. Прибывшие огнеборцы увидели охваченную огнём хозпостройку, в которой находилась домашняя живность», – рассказал начальник пожарно-спасательной части Владимир Бугаев.
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Лора Луганская