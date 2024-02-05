Подмосковные полицейские обезвредили группу лжесиделок

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Полицейские из Московской области столкнулись с необычной криминальной схемой. Мошенники обманывали людей, искавших сиделок для родных, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Граждане откликались на объявления с предложением патронажных услуг, не подозревая, что имеют дело с мошенниками. Злоумышленники для убедительности даже устраивали потенциальным заказчикам сеансы видеосвязи с соискательницами работы. Затем они направляли оформленный договор с реквизитами на оплату», – сообщила Волк в своём телеграм-канале.По её словам, когда деньги приходили на привязанную к счёту карту, преступники переставали выходить на связь.
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Лора Луганская