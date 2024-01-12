80-летний пенсонер-инвалид поругался с сиделкой и выстрелил в неё из обреза

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В Воронеже пенсионер-инвалид поссорился с сиделкой и выстрелил в неё из обреза, об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.
Происшествие случилось 10 января.
За 80-летним пенсионером-инвалидом ухаживала 39-летняя сиделка. В этот день между ними произошёл конфликт, в результате которого пожилой мужчина схватился за обрез охотничьего ружья и выстрелил в свою помощницу.
При этом, отмечается, что несмотря на полученные ранения жизни женщины ничего не угрожает.
Ружьё, из которого пенсионер выстрелил в женщину, оказалось незарегистрированным. В отношении пожилого мужчины возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство, которое не было доведено до конца по причинам, независящим от него.
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За 80-летним пенсионером-инвалидом ухаживала 39-летняя сиделка. В этот день между ними произошёл конфликт, в результате которого пожилой мужчина схватился за обрез охотничьего ружья и выстрелил в свою помощницу.
Ружьё, из которого пенсионер выстрелил в женщину, оказалось незарегистрированным. В отношении пожилого мужчины возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство, которое не было доведено до конца по причинам, независящим от него.
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Евгения Парфентьева