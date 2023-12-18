Подмосковные спасатели извлекли мужчину из иномарки, которая врезалась в мачту освещения

Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»
Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» вытащили мужчину из иномарки, протаранившей мачту освещения. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».
Сотрудникам поступило сообщение от 112, что на а автодороге вблизи деревни Березняки легковой автомобиль Audi правым боком въехал в бетонный столб. В результате столкновения водитель оказался заблокирован искорёженными конструкциями в салоне.
Стоит отметить, что авария произошла на 80 километре автомобильной трассы М-8 «Холмогоры» в Сергиево-Посадском городском округе.
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«Прибыв на место вызова, спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли 22-летнего мужчину из машины. Специалисты зафиксировали пострадавшего на жёстких носилках и транспортировали в карету скорой. С подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и переломы конечностей пассажира Audi доставили в Сергиево-Посадскую районную больницу. Водителю легковушки медицинская помощь не потребовалась», — рассказал замруководителя подразделения Сергей Шумов.
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Мира Полтева