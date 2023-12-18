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Подмосковные спасатели извлекли мужчину из иномарки, которая врезалась в мачту освещения

18 декабря 2023, 16:55
Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» вытащили мужчину из иномарки, протаранившей мачту освещения. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».
Сотрудникам поступило сообщение от 112, что на а автодороге вблизи деревни Березняки легковой автомобиль Audi правым боком въехал в бетонный столб. В результате столкновения водитель оказался заблокирован искорёженными конструкциями в салоне.

«Прибыв на место вызова, спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли 22-летнего мужчину из машины. Специалисты зафиксировали пострадавшего на жёстких носилках и транспортировали в карету скорой. С подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и переломы конечностей пассажира Audi доставили в Сергиево-Посадскую районную больницу. Водителю легковушки медицинская помощь не потребовалась», — рассказал замруководителя подразделения Сергей Шумов.


Стоит отметить, что авария произошла на 80 километре автомобильной трассы М-8 «Холмогоры» в Сергиево-Посадском городском округе.

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Суд в Хельсинки заключил под стражу россиянина Воислава Тордена
18 декабря 2023, 17:10

Фото: iStock/gorodenkoff

Окружной суд Хельсинки заключил под стражу россиянина Воислава Тордена, подозреваемого в совершении военного преступления, об этом сообщили в Helsingin Sanomat.
«Окружной суд Хельсинки постановил заключить под стражу россиянина Воислава Тордена по подозрению в совершении военного преступления при отягчающих обстоятельствах и военного преступления на Украине», - прокомментировали ситуацию в издании.

Отмечается, что Торден будет отбывать заключение в тюрьме города Вантаа. 

Торден (Ян Петровский) был задержан в Финляндии 20 июля. Его подозревают в участии в вооруженном конфликте на Донбассе в 2014-2015 годах, а также в связях с группой «Вагнер». 

Украина просила об экстрадиции Тордена, однако, получила отказ.

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#украина
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Из России выдворили 22 участника драки с полицией у «Садовода»
18 декабря 2023, 16:58

Фото: iStock/BrianAJackson

Люблинский суд Москвы принял решение выдворить из России 22 участников драки с полицейскими у рынка «Садовод». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
«Двадцать два человека признаны виновными в совершении преступления по части 3 статьи 18.8, части 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда либо режима пребывание в РФ), отправлены в центр временного содержания иностранных граждан», - говорится в сообщении суда.

Кроме того, еще 51 участника драки отправили под административный арест. Все они получили разные сроки за то, что не выполнили требования полицейского.

Напомним, 16 декабря на рынке Садовод в Москве мужчина напал на полицейского, после чего произошла массовая потасовка. В результате задержаны 82 человека. Рабочие напали на полицейских и окружили их. Как стало известно, причиной беспорядков стало задержание водителя, который не остановился, проигнорировав требование сотрудников. Полиции пришлось применить оружие. Они произвели два предупредительных выстрела в воздух.

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В Славянске-на-Кубани военный открыл стрельбу по посетителям ресторана
18 декабря 2023, 16:48

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Славянске-на-Кубани задержали военнослужащего, который, предположительно, устроил стрельбу в одном из местных ресторанов, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации собеседника агентства, инцидент произошёл в ночь на 17 декабря в ресторане «Рояль».

Военнослужащий из местной части повздорил с посетителем заведения, после чего достал травматический пистолет и открыл стрельбу. При этом, какие травмы получил пострадавший – не уточняется.

В пресс-службе ГУМВД по региону сообщили, что подозреваемого удалось задержать. Оружие, из которого была произведена стрельба, было изъято, а материалы по делу военного переданы в следственные органы для принятия дальнейшего решения. 

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#пистолет
#инцидент
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#следствие
#рестораны
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Психиатры займутся онлайн-дневником устроившей стрельбу в брянской школе
18 декабря 2023, 16:46

Фото: iStock/manoch dechlowhim

Врачи-психиатры изучат онлайн-дневник, который якобы вела 14-летняя Алина Афанаскина, устроившая стрельбу в брянской гимназии. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, эксперты центра им. В.П. Сербского изучат дневник школьницы. Основной целью является выявление истинного автора и действительно ли дневник вела сама Алина, признаваясь в ненависти к семье и одноклассникам и говоря о планах устроить в школе стрельбу.

В случае, если автором дневника была школьница, тогда будет установлен примерный психопортрет и диагноз.

Напомним, что в четверг, 7 декабря, восьмиклассница устроила стрельбу в брянской школе. Она принесла в собой охотничье ружьё отца, спрятанное в тубусе. В результате она застрелила свою одноклассницу, ранила пятерых подростков и покончила с собой.

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#школьница
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Российских бизнесменов арестовали за хищение денег у Минпромторга
В Москве арестовали бизнесменов за хищение 160 млн рублей у Минпромторга
18 декабря 2023, 16:42

Фото: iStock/Zolnierek

Суд в Москве арестовал известных в сфере IT-технологий бизнесменов Сергея Сорокина и Илью Чипашвили, которых обвиняют в хищении денег у Минпромторга. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что Тверской районный суд Москвы арестовал бизнесменов, в отношении которых было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следователь ходатайствовал о помещении их под стражу. 

Данные следствия гласят, что 69-летний Сергей Сорокин и 49-летний Илья Чипашвили похитили порядка 160 миллионов рублей субсидиями, которые были выделены на разработку и создание российских компьютеров. Государственные деньги не были затрачены по назначению, а использовались по личному усмотрению бизнесменов. При этом подозреваемые не признал свою вину, заявив, что полностью исполнили обязательства перед заказчиком. В настоящее время продолжается расследование этого дела. 

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#суд
#минпромторг
#хищение
#бизнесмен
#деньги
#уголовное
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Мужчину нашли мёртвым в лесу после новогоднего корпоратива под Москвой
18 декабря 2023, 16:22

Фото: istock / Daria Kulkova

Тело мужчины обнаружено недалеко от его дома в Краснознаменске, сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на собственный источник.
В правоохранительные органы обратилась супруга мужчины. Она рассказала, что ее муж ушел на новогодний корпоратив 15 декабря вечером, но домой он так и не вернулся, на звонки не отвечал.  
 
К поискам мужчины подключились волонтеры и правоохранители. 16 декабря тело пропавшего без вести обнаружено в лесополосе недалеко от его дома. Документы и личные вещи находились возле трупа. В настоящее время эксперты устанавливают причины смерти. Возбуждено уголовное дело. 
 
Прежде сообщалось, что в Воронеже неизвестные в упор расстреляли военного лётчика. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1». 

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#корпоратив
#смерть
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В Домодедове тепловоз снёс застрявший на путях «КамАЗ»
18 декабря 2023, 16:20

Фото: телеграм-канале ГУ МВД РФ по МО

На железнодорожном переезде в городском округе Домодедово тепловоз снёс застрявший на путях грузовик. Обстоятельства ДТП изучает подмосковная полиция.
«ДТП произошло сегодня в 12:22 на железнодорожном переезде, расположенном на улице Корнеева в Домодедове. Машинист, управляя тепловозом, двигаясь по тупиковой ветке, столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ», остановившемся на железнодорожном переезде», – сообщается в телеграм-канале правоохранителей. 
В результате аварии автомобиль и тепловоз получили механические повреждения. Пострадавших нет.

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#московская область
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Столичного экс-полицейского приговорили к 3,5 года за попытку выманить 10 млн руб
18 декабря 2023, 15:46

Фото: iStock/Yingko

Суд приговорил бывшего сотрудника полиции Москвы к 3,5 годам колонии общего режима за попытку выманить 10 миллионов рублей у клиента ювелирного дома Дарьи Спиридоновой, которая проходит обвиняемой в аферах на 350 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
«Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении теперь уже бывшего старшего оперуполномоченного УВД одного из административных округов столицы Станислава Асютина. Он осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество…)», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, ближайшие 3,5 года Асютин проведет в колонии общего режима. Под стражу его взяли в зале суда.

Следствие установило, что в июле 2022 года полицейский хотел получить 10 млн рублей за возбуждение уголовного дела по заявлению одного из потерпевших от мошеннических действий известного ювелирного дома Дарьи Спиридоновой. Его задержали на месте при получении денег.

Напомним, 8 февраля была задержана владелица Darvol Дарья Спиридонова.

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#суд
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#деньги
#теракт
#мошенничество
#следствие
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В Петербурге задержали двух подростков, запенивших двери в квартиры военкоров
18 декабря 2023, 15:35

Фото: iStock/Rawf8

В Санкт-Петербурге задержали двоих подростков, которые запенили двери в квартиры военкомов, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее стало известно, что 17 декабря двери в квартиры военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина залили монтажной пеной. 

Подвергшиеся нападению квартиры расположены в Приморском и Красносельском районах Санкт-Петербурга. В первом правонарушение было квалифицировано по уголовной статье об умышленной порче чужого имущества, а в Красносельском – по статье о хулиганстве.

По словам Волк, по подозрению в совершении преступления были задержаны двое несовершеннолетних. В настоящий момент в мотивах поступка подростков разбираются правоохранители.

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