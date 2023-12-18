Мужчину нашли мёртвым в лесу после новогоднего корпоратива под Москвой

Фото: istock / Daria Kulkova
Тело мужчины обнаружено недалеко от его дома в Краснознаменске, сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на собственный источник.
В правоохранительные органы обратилась супруга мужчины. Она рассказала, что ее муж ушел на новогодний корпоратив 15 декабря вечером, но домой он так и не вернулся, на звонки не отвечал.
К поискам мужчины подключились волонтеры и правоохранители. 16 декабря тело пропавшего без вести обнаружено в лесополосе недалеко от его дома. Документы и личные вещи находились возле трупа. В настоящее время эксперты устанавливают причины смерти. Возбуждено уголовное дело.
Прежде сообщалось, что в Воронеже неизвестные в упор расстреляли военного лётчика. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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К поискам мужчины подключились волонтеры и правоохранители. 16 декабря тело пропавшего без вести обнаружено в лесополосе недалеко от его дома. Документы и личные вещи находились возле трупа. В настоящее время эксперты устанавливают причины смерти. Возбуждено уголовное дело.
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Анастасия Крестьянова