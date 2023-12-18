В Домодедове тепловоз снёс застрявший на путях «КамАЗ»

Фото: телеграм-канале ГУ МВД РФ по МО
На железнодорожном переезде в городском округе Домодедово тепловоз снёс застрявший на путях грузовик. Обстоятельства ДТП изучает подмосковная полиция.
«ДТП произошло сегодня в 12:22 на железнодорожном переезде, расположенном на улице Корнеева в Домодедове. Машинист, управляя тепловозом, двигаясь по тупиковой ветке, столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ», остановившемся на железнодорожном переезде», – сообщается в телеграм-канале правоохранителей.В результате аварии автомобиль и тепловоз получили механические повреждения. Пострадавших нет.
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Лора Луганская