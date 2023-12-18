В Домодедове тепловоз снёс застрявший на путях «КамАЗ»

Суд приговорил бывшего сотрудника полиции Москвы к 3,5 годам колонии общего режима за попытку выманить 10 миллионов рублей у клиента ювелирного дома Дарьи Спиридоновой, которая проходит обвиняемой в аферах на 350 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.