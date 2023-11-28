Подмосковные спасатели освободили малыша из закрытой машины

Фото: Мособлпожспас
Работники «Мособлпожспаса» вскрыли двери автомобиля, где находился маленький ребёнок. Инцидент произошёл в городском округе Солнечногорск, сообщили в пресс-службе ведомства.
В службу экстренных вызовов «Система-112» обратились обеспокоенные родители. Как выяснилось, мать посадила малыша в автомобиль и не успела сесть за руль, как двери заблокировались, а ключ остался в замке зажигания.
Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы опустили стекло специальным инструментом и открыли двери. Малыш всё это время спал в автокресле и не заметил, что находился в салоне без мамы.
Спасательная операция заняла не более 10 минут, медицинская помощь никому не потребовалась.
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Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы опустили стекло специальным инструментом и открыли двери. Малыш всё это время спал в автокресле и не заметил, что находился в салоне без мамы.
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Лора Луганская