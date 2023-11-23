Подмосковные огнеборцы спасли восьмерых жильцов горевшей в Егорьевске многоэтажки

Фото: Мособлпожспас
Работники Мособлпожспаса вместе с сотрудниками федеральной противопожарной службы спасли восемь человек во время тушения пожара в Егорьевске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
ЧП произошло в многоквартирном доме. Прибыв на место пожара, огнеборцы увидели, что из окна квартиры на пятом этаже идёт густой дым, а с балкона раздаются крики о помощи.
Работники пожарно-спасательных формирований провели разведку и выяснили, что пожар возник в одной из квартир на пятом этаже. Два смежных жилища плотно заволокло дымом.
В одной из квартир находилась семья с четырьмя детьми. Из-за сильного задымления люди не могли покинуть помещение и ждали помощи на балконе. Вскрыв дверь, огнеборцы вывели из квартиры детей и взрослых, надев на них спасательные маски, а затем передали бригадам скорой помощи.
В другой квартире спасались две женщины. Спасатели вывели их на свежий воздух и также передали медикам. Благодаря слаженной работе огнеборцев пожар удалось оперативно потушить.
Читайте также:
В Кашире спасли кошку, которая просидела на дереве двое суток
Подмосковные спасатели достали провалившегося под лёд молодого человека
Жителей Московской области предупредили об опасности первого льда
Работники пожарно-спасательных формирований провели разведку и выяснили, что пожар возник в одной из квартир на пятом этаже. Два смежных жилища плотно заволокло дымом.
В другой квартире спасались две женщины. Спасатели вывели их на свежий воздух и также передали медикам. Благодаря слаженной работе огнеборцев пожар удалось оперативно потушить.
Читайте также:
В Кашире спасли кошку, которая просидела на дереве двое суток
Подмосковные спасатели достали провалившегося под лёд молодого человека
Жителей Московской области предупредили об опасности первого льда
Лора Луганская