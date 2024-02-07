Подмосковный Минздрав сообщил о 15 пострадавших в массовой аварии на трассе «Дон»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«По предварительной информации, в результате ДТП на трассе М-4 пострадали 15 человек. Из них восемь были осмотрены врачами на месте и от госпитализации отказались. Ещё семерых доставляют в стационары Московской области. На месте происшествия продолжают работать бригады скорой помощи и Территориального центра медицины катастроф», – сообщили «Интерфаксу» в ведомстве.Ранее в Главном управлении МВД России по Московской области информировали, что массовая авария с участием 29 автомобилей произошла в среду днём на 86-м километре трассы «Дон». По сведениям ведомства, погиб один человек, ещё трое пострадали.
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