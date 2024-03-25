Два таксиста опознали участников теракта в «Крокусе»

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko
Два московских таксиста опознали участников террористического нападения на «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом сообщает РЕН-ТВ с отсылкой на личный источник.
Уточняется, что один из нападавших посещал концертный зал незадолго до совершения террористического акта.
По словам собеседника, один из таксистов узнал участника нападения по чертам лица, он довозил его с другим мужчиной от Анадырского проезда до ВДНХ 21 марта. Пассажиры общались между собой не на русском языке и расплатились наличными, тем самым не вызвав у водителя особых подозрений.
Второй таксист подвозил 7 марта Фаридуни Шамсидина уже от самого «Крокуса» в Путилково. Во время поездки мужчина вел себя спокойно и сообщил водителю, что якобы пришел на выступление и решил покинуть его, потому что ему не понравилось.
По телефону фигурант ни с кем не разговаривал и во время поездки общался на русском языке.
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По словам собеседника, один из таксистов узнал участника нападения по чертам лица, он довозил его с другим мужчиной от Анадырского проезда до ВДНХ 21 марта. Пассажиры общались между собой не на русском языке и расплатились наличными, тем самым не вызвав у водителя особых подозрений.
По телефону фигурант ни с кем не разговаривал и во время поездки общался на русском языке.
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Дана Игумнова