Подоляк: Украина не причастна к теракту в «Крокусе»

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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не причастен к теракту в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл».
Вечером 22 марта стрельба раздалась перед концертом российской музыкальной группы «Пикник». Как сообщает Генпрокуратура России, неизвестные в камуфляже вошли в здание и открыли стрельбу
В концертном пылает пожар, кровля в районе сцены начала рушиться.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв прибыл к месту теракта. Он заявил, что на месте стрельбы работают сотрудники СОБР и более 70 бригад скорой помощи. В регионе создан оперативный штаб.
Людям оказывают всю необходимую помощь, пострадавших эвакуировали медицинские вертолеты.
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Появились кадры со смертельной стрельбой в «Крокус Сити Холле»
В концертном пылает пожар, кровля в районе сцены начала рушиться.
Людям оказывают всю необходимую помощь, пострадавших эвакуировали медицинские вертолеты.
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Алина Юрчак